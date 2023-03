Ni HBO Max ni Disney+ quieren que compartamos cuenta con gente que viva fuera de casa como Netflix: así se refleja en sus términos

Nos encontramos en un punto en el que existen más plataformas de streaming de las que nos podemos permitir cada mes. Cada una ofrece un catálogo de series y películas distinto, y para ahorrar en el precio de la suscripción, son muchos los que optan por compartir cuenta con amigos y familiares.

Ahora con la limitación del uso de cuentas compartidas en Netflix, las demás plataformas están sacando provecho de esta situación al seguir permitiendo compartir cuenta independientemente de dónde se reproduzca el contenido. Sin embargo, aunque podamos hacerlo en plataformas tales como HBO Max, Disney+ y compañía, no significa que las compañías quieran que esto suceda.

Y es que si le echamos un vistazo al documento de términos y condiciones de las plataformas mencionadas, compartir cuenta con personas ajenas a nuestro hogar no es algo que quieran impulsar activamente. Así ocurría también con SkyShowtime y lo mismo pasa con HBO Max o Disney+.

Se puede hacer, pero eso no significa que debamos según sus términos

Si bien el único servicio de streaming que ha anunciado perseguir activamente el bloqueo de cuentas que se utilicen fuera de una "ubicación principal" ha sido Netflix, las demás plataformas también lo restringen y mencionan en sus términos, aunque de momento no han movido ficha de igual manera.

Tal y como se puede comprobar en los términos y condiciones del servicio de HBO Max, los usuarios solamente deben compartir sus credenciales de inicio de sesión con miembros de la familia o de un hogar.

Una vez que haya dado de alta una Cuenta de HBO Max, tendrá la opción de añadir hasta cinco (5) perfiles de usuarios autorizados a la cuenta (los “Usuarios autorizados”). Podemos limitar el número máximo de Usuarios autorizados que usted puede añadir o que pueden utilizar la Plataforma simultáneamente. Sólo podrán ser Usuarios autorizados sus familiares directos o las personas con las que usted conviva.

HBO Max permite reproducir contenido de manera simultánea en hasta tres dispositivos. La compañía no limita activamente el uso de cuentas compartidas con personas que no residan en nuestra unidad familiar. Sin embargo, si lo hacemos, estaríamos violando el contrato de suscripción.

Ocurre exactamente igual en Disney+. Y es que la plataforma también menciona en su documento de términos y condiciones que no se debe compartir cuenta con "terceros".

Restricciones al uso que usted haga del servicio Disney+. Acepta que, como condición de su licencia, no podrá, y se compromete a abstenerse de:

x. Facilitar las credenciales de inicio de sesión a terceros; o permitir de otro modo a terceros que violen las anteriores restricciones.

Disney+ por su parte permite la reproducción simultánea de hasta 4 dispositivos, uno más que HBO Max. En este caso mencionan a "terceros", algo técnicamente más restrictivo dada la terminología utilizada.

Sin embargo, al igual que HBO Max y demás plataformas, exceptuando a Netflix, su intención de momento no pasa por bloquear las cuentas compartidas fuera del hogar. De hecho, ahora mismo es una ventaja que pueden utilizar para beneficiarse en su posición, pues la reputación de Netflix ha sido dañada por su movimiento y serán muchos los usuarios que se replanteen cambiar de servicio.

Con Prime Video las cosas son distintas, puesto que se trata de un servicio incluido en el paquete para suscriptores a Amazon Prime, y por lo tanto, la plataforma de streaming no es lo único que se le ofrece a aquel que paga por la suscripción. En su documento de términos y condiciones no se hace mención alguna sobre el uso de cuentas compartidas con personas ajenas al hogar principal, por lo que aquí no estaríamos violando ninguna cláusula.

Si bien el caso de Prime Video es algo especial, generalmente no parece haber una plataforma de streaming que valore el hecho de compartir cuenta con personas que residan fuera de nuestro hogar. Sin embargo, de todas las existentes, parece que Netflix ha sido la única en mover ficha al respecto, restringiendo activamente el uso de cuentas compartidas con usuarios fuera del hogar a no ser que paguemos un extra por una subcuenta.

