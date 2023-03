SkyShowtime no quiere que compartamos cuenta con gente que viva fuera de casa como Netflix: esto es lo que dicen sus términos

SkyShowtime ha aterrizado a España en un momento delicado para Netflix, algo que puede aprovechar a su favor y obtener un pedacito más del pastel que conforman las plataformas de streaming. Y es que como sabéis, la compañía comenzó desde hace un tiempo a limitar el uso de las cuentas compartidas para personas ajenas al mismo hogar. Si bien por el momento todo sigue prácticamente igual, es muy probable que en los próximos meses esto cambie de manera definitiva.

En lo que respecta a SkyShowtime, la compañía nunca se ha pronunciado en lo referente al tema de compartir cuenta. Sabemos que podemos hacerlo, y que es posible reproducir contenido de manera simultánea en hasta tres dispositivos. Sin embargo, si le echamos un vistazo a la página de términos y condiciones de la plataforma, la compañía no ve con buenos ojos tampoco el hecho de compartir cuenta con personas que no residan en un mismo hogar.

Se puede, pero...

Compartir cuenta en una plataforma de streaming es algo tan común que la gran mayoría de usuarios se abalanzaría sobre cualquier compañía si esta opción acabara siendo prohibida. Es lo mismo que está ocurriendo Netflix, queriendo que cada hogar disponga de una cuenta propia de la plataforma y los usuarios no compartan cuenta con personas de fuera del hogar.

Sin embargo, hay muchos aspectos que cubrir en este sentido, ya que Netflix debe de controlar mediante la dirección IP y la actividad de los dispositivos cómo y cuándo se accede a la cuenta. Más difícil lo tendrán aquellos que quieran usar la cuenta en un televisor fuera de casa durante un tiempo prolongado, personas con segunda residencia y demás ejemplos similares.

El embrollo es tal, que la única capaz de levantar cielo y tierra para aprovecharse de este agujero ha sido Netflix. Generalmente, las plataformas permiten compartir la cuenta con cualquier persona, pero no es algo que entusiasme demasiado a las compañías, ya que ahí hay un dinero que están perdiendo. En el caso de SkyShowtime, aunque permita hacerlo, compartir con personas que no sean del mismo hogar es algo que se encuentra dentro de las acciones que "no debemos" hacer en su página de términos y condiciones. Así lo menciona en su web:

Algunos ejemplos de cosas que no debe hacer son los siguientes:

6 - Compartir sus datos de inicio de sesión con otras personas fuera de su hogar, acceder o intentar acceder a las cuentas de otros usuarios de SkyShowtime (que no sean miembros de su hogar) o alterar las medidas de seguridad de los servicios.

Por el momento, SkyShowtime permite hacerlo y no ha puesto ninguna pega. Además, sería un suicidio para la compañía que no permitieran el uso compartido de cuentas con personas fuera del hogar a pocos días de su estreno en el país.

El tiempo nos dirá si SkyShowtime acaba aplicando sus términos a rajatabla limitando activamente el uso de cuentas compartidas o si se mantendrá a raya de la polémica que pueda surgir ante ello.

Te recordamos que el servicio cuenta con una oferta de lanzamiento de solo 2,99 euros al mes de por vida, teniendo hasta el próximo 25 de abril para canjearla. La plataforma permite reproducir contenido en hasta 3 dispositivos de manera simultánea, siendo posible además crear hasta 6 perfiles. Te contamos esto y mucho más en nuestro artículo enfocado a sacarle el máximo partido a la plataforma.