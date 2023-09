Este miércoles nos hacíamos eco de cómo ChatGPT se va a poder enfrentar a MidJourney o Stable Difussion gracias a la integración con el modelo DALL-3 en lo que se refiere a generación de imágenes a través de un prompt. Con esta característica vamos a poder tener imágenes muy variadas que sale directamente de nuestra imaginación, aunque eso como ya hemos visto puede ser un problema en la manipulación de la sociedad.

El problema es que DALL-3 no llega para todos usuarios en principio, al estar limitado a los usuarios que pagan por ChatGPT Plus. Pero la asociación entre OpenAI y Microsoft nos termina dando muchas ventajas, ya que esta característica se ha implementado también en Bing Chat. Aquí no es necesario contar con ninguna suscripción, simplemente tener instalado el navegador de Edge y acceder a su sitio web.

Bing Chat ya puede generar imágenes como en ChatGPT

Tras el anuncio en el día de ayer, también pudimos ver como Bing Chat se actualizaba con esta interesante característica. Y desde Genbeta hemos querido probar efectivamente como funciona y las limitaciones que tienen (que nos ha sorprendido).

Para probarlo simplemente vas a tener que acceder a la web de Bing Chat (desde un navegador y una cuenta que sean compatibles). Aquí, si ya tienes activa esta funcionalidad, vas a tener que escribir un "Genera una imagen/ilustración/dibujo de...", especificando de manera precisa lo que se quiere mostrar en la imagen a generar.

Por ejemplo, se puede pedir "Genera una imagen de un gatito de color negro que esté conduciendo un coche". Al momento, te dirá que va a intentar generar lo que le has pedido para seguidamente mostrar cuatro opciones diferentes, en un tiempo que nos ha sorprendido por lo reducido que es.

Cuando se generen estas cuatro opciones vas a poder descargarlas al pulsar sobre ellas. Es importante remarcar que en la leyenda de estas imágenes aparece "Con tecnología de DALL-E", así como que está creado por Bing Image Creator. Y sin duda es una herramienta ideal que va mejorando con el nuevo modelo de DALL-E para obtener ilustraciones que se ajusten mucho mejor a lo que se solicita.

Si bien, hay que tener en cuenta que pese a que Microsoft ha anunciado que DALL-E 3 llega a Bing, habrá que esperar a que se implemente a todos los usuarios en los canales normales. Un proceso que no se hace por desgracia de un día para otro.

Pero lo que de verdad nos ha llamado la atención es la censura a ciertas palabras. Entendemos, y hemos probado, que rechace generar imágenes con contenido explícito como una pelea o por ejemplo un desnudo o una escena sexual. Y efectivamente al pedírselo afirma que no se puede generar porque no cumple con sus condiciones particulares.

Aunque hay otro sector que también está censurado: el de los políticos. Hemos querido probar a generar imágenes con el Prompt "Pedro Sánchez conduciendo un coche" o "Donald Trump plantando un árbol", y la respuesta de la IA es que no puede generarla. Las razones que da son "Puede que algunas palabras se bloqueen automáticamente", y parece que en esta lista de censura están los principales jefes de gobierno y de Estado.

Esto puede deberse a que se quiere evitar que aparezcan imágenes de políticos haciendo algo que en realidad nunca han hecho. Y es que como hemos dicho anteriormente esto es algo que se usa con cierta frecuencia precisamente para poder manipular la opinión de una persona. Pero con Bing Chat y DALL-E no va a ser posible (hasta que salga algún método para sortear esta limitación).

Vía | Windows Latest

