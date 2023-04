He probado Adobe Firefly para generar imágenes con inteligencia artificial y sus resultados son para enmarcar: así funciona

Si bien había entrado algo tarde que el resto en el terreno de la inteligencia artificial, Adobe por fin ha dado el salto definitivo hacia la generación automática de imágenes por medio de una descripción en texto, una iniciativa ya conocida por los grandes referentes del momento: DALL-E 2, Stable Diffusion y Midjourney. La compañía desveló recientemente Adobe Firefly, un "motor de estilo" que usa IA para generar imágenes de todo tipo.

La herramienta, a la que se puede acceder desde su web oficial, está todavía en fase beta, pero recientemente hemos tenido acceso a ella y durante estos días la hemos estado probando para expresar nuestras primeras impresiones con ella. Es por ello que en este artículo te contamos qué nos ha parecido, cómo se desenvuelve y qué diferencias hemos encontrado respecto a las demás propuestas de la actualidad.

Adobe abraza la inteligencia artificial con Firefly

No hace tanto nos preguntábamos por qué Adobe estaba tardando tanto en ofrecer una herramienta similar a las que existen actualmente en el mercado para generar imágenes por medio de inteligencia artificial. De hecho, en Photoshop ya comenzaban a aparecer plugins para utilizar DALL-E o Stable Diffusion en la herramienta de edición.

No obstante, la compañía nos sorprendía hace unos días desvelando Adobe Firefly, un generador de imágenes que por medio de una descripción en texto nos permite obtener resultados espectaculares y en multitud de estilos.

Lo de "espectaculares" no es inventado. Y es que tras haberla probado durante varios días, la herramienta parece desenvolverse muy bien en este campo. Para ello, Adobe ha entrenado un complejo modelo con miles de millones de parámetros. En este caso, Adobe asegura que su IA ha sido alimentada con datasets de licencia abierta y Adobe Stock con ayuda de NVIDIA, por lo que parece ser que se trata de la herramienta que más vela por los derechos de autor.

Mientras Firefly ya está en funcionamiento para aquellos que pueden acceder a su versión en beta, la compañía también está trabajando en un modelo de compensación para aquellos autores que hayan subido publicaciones a Adobe Stock, recibiendo un beneficio por haber aportado a Firefly. Sin embargo, aquellos que no estén a favor de entrenar a esta IA pueden seleccionar la etiqueta de "no entrenar" en sus trabajos y la compañía no usará sus imágenes para entrenar a la IA.

La cuestión es que por defecto todo lo que se suba a Adobe Stock será utilizado para entrenar a esta IA, por lo que los artistas deberán seleccionar manualmente la etiqueta mencionada para que la compañía no utilice su trabajo para alimentar a su inteligencia artificial.

Una herramienta fácil de usar, potente y versátil

La herramienta es tremendamente sencilla de utilizar, ya que lo único que tenemos que hacer es entrar en su web oficial, insertar nuestras credenciales y comenzar a generar imágenes. Por lo pronto únicamente existe una versión web y de hecho ya se está trabajando para implementar Firefly en las herramientas de Adobe como Photoshop, Lightroom, etc.

De momento solamente es posible introducir una descripción en inglés, aunque es muy probable que cuando la versión final aterrice podamos generar imágenes también en español. Sin embargo, en este tipo de herramientas suele ser mucho más recomendable hacer uso del inglés, ya que los resultados acabarán siendo más precisos.

Una vez hayamos escrito lo que queremos generar, Adobe nos mostrará cuatro ejemplos. Además, si le echamos un vistazo a la parte derecha de la herramienta, encontramos una serie de opciones para configurar parámetros como el formato, estilo, color y tono, iluminación o composición.

Configurar la imagen a nuestro gusto es sencillo, ya que la herramienta hace uso de etiquetas para añadir o eliminar de nuestra descripción. De esta manera, cualquier estilo o tipo de contenido que queramos añadir a la imagen aparecerá indicado en forma de etiqueta justo debajo de la descripción dada.

Otra de las opciones más destacadas es la posibilidad de cambiar la relación de aspecto, pudiendo incluso generar imágenes en formato panorámico y en alta resolución. De hecho, si escogemos el formato de 16:9, la herramienta generará la imagen a una resolución máxima de 1.792 x 1.024 píxeles. Si queremos descargar la imagen, tan solo tenemos que seleccionar la que queramos y presionar sobre el icono de descarga en la esquina superior derecha de la misma.

Los resultados que hemos conseguido con Firefly han sido bastante prometedores. Si bien todavía peca de algunos elementos deformados, la mayoría de resultados obtenidos nos han parecido incluso más precisos que DALL-E 2 o Stable Diffusion. Y es que con Adobe Firefly los resultados se han acercado más a lo que esperábamos con la descripción dada.

Firefly denota más versatilidad, pudiendo cambiar entre varios estilos, mientras que las demás herramientas mencionadas siempre tiran hacia un estilo determinado, a no ser que seas lo suficientemente insistente con un parámetro específico en la descripción. Además, la herramienta ofrece resultados muy potentes mientras que sigue siendo una interfaz sencilla de utilizar, por lo que se nota que está pensada para el gran público.

Resultados de la misma descripción con DALL-E 2 (a la izquierda) y Stable Diffusion 2.2 XL Beta (a la derecha)

Más que un generador de imágenes con IA

Generar imágenes no es lo único que podemos hacer en Firefly. Y es que la herramienta de Adobe también nos permite generar texto en diferentes estilos. Para ello, tan solo tenemos que escoger la opción de 'Text effects' de su interfaz, escribir el texto que deseamos obtener y describir también los efectos que queremos aplicarle. De esta forma podrás obtener texto en infinidad de estilos y de forma sencilla.

El editor para generar texto es idéntico al de las imágenes, solo que aquí los parámetros a modificar son la modificación de efectos, el estilo del texto, la fuente o el color de fondo.

Generador de estilo en textos de Adobe Firefly

Además de las herramientas descritas, Adobe también dispone de una plataforma para retocar el color de los vectores de imagen, generando variaciones de color mucho más precisas a través de una breve descripción en texto. Sin embargo, en la beta aún no es posible acceder a esta herramienta, por lo que tendremos que esperar hasta poder hincarle el diente.

Esto no es todo. Y es que Adobe también prepara opciones para editar imágenes con IA para añadir o eliminar elementos, personalizar resultados con nuestro estilo preferido, pasar un texto a vector, extender imágenes cambiando su relación de aspecto, pasar de un objeto 3D a imagen, generar patrones y mucho más.

Adobe quiere integrar la IA de manera orgánica

Es probable que Adobe Firefly se acabe convirtiendo en una herramienta de ayuda muy potente para editores, ya que además de generar imágenes por IA, también nos permite realizar otro tipo de acciones por medio de esta tecnología. Quizás lo único que queda pendiente es ver cómo se desenvuelve la compañía para ofrecer un producto que no afecte negativamente el trabajo de los artistas, ya que de momento apunta a que la herramienta quiere integrar de manera orgánica la inteligencia artificial al trabajo de edición.

Tal y como hemos mencionado, Adobe Firefly aún se encuentra en beta, es por ello que aún no se ha desplegado de manera general. Sin embargo, aquellos que quieran probar algunas de las capacidades de esta herramienta, podrán registrarse en la lista de espera y Adobe les enviará un e-mail de confirmación en caso de ser elegidos.

