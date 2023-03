Adobe Firefly, guía a fondo: qué es, cómo funciona y todo sobre la inteligencia artificial para generar imágenes de Adobe

Hay quienes se preguntaban cuándo se iba a subir Adobe al carro de la inteligencia artificial. Desde que herramientas tales como DALL-E 2, Stable Diffusion o Midjourney se encuentran a disposición de todo el mundo, la compañía propietaria de la herramienta de edición de imágenes más conocida del mundo se posicionaba tímida ante estos cambios.

Bien es cierto que desde hace un tiempo podemos añadir funciones de IA a Photoshop por medio de extensiones de terceros, como es el caso del pluggin de 'flying dog'. Sin embargo, no ha sido hasta este momento cuando la compañía ha decidido dar el salto y presentar herramientas que nos permitan generar imágenes a través de inteligencia artificial. Así es como nace Adobe Firefly.

¿Qué es Adobe Firefly?

Adobe Firefly es una herramienta que permite generar imágenes por medio de una descripción en texto. Para ello, tal y como ocurre con las demás herramientas mencionadas, hace uso de una inteligencia artificial alimentada con millones de parámetros. En este caso, Adobe asegura que su IA ha sido entrenada con datasets de licencia abierta y Adobe Stock con ayuda de NVIDIA, por lo que en principio no debería de haber ningún problema de derechos de autor.

Imagen: Adobe

La compañía afirma estar trabajando en un modelo de compensación para aquellos autores que hayan subido publicaciones a Adobe Stock, recibiendo un beneficio por haber aportado a Firefly. Sin embargo, aquellos que no estén a favor de entrenar a esta IA pueden seleccionar la etiqueta de "no entrenar" en sus trabajos y la compañía no usará sus imágenes para entrenar a la IA. Aquí el problema está en que por defecto deberán de seleccionar manualmente esta etiqueta de forma individual si quieren proteger su obra.

El funcionamiento de Adobe Firefly no dista de las herramientas de generación de imágenes por IA más comunes. Aquí a su modelo entrenado lo llaman "motor de estilo", y se trata de la piedra angular de Firefly a la hora de ayudarnos para crear fotos, gráficos, efectos de texto, y demás arte. Además, nos permitirá aplicar el estilo, color, iluminación o composición que nosotros queramos con tan solo decírselo o seleccionarlo en las opciones.

La intención de Adobe es que Firefly acompañe a otras herramientas de su ecosistema, como lo son Adobe Creative Cloud, Document Cloud, Experience Cloud y Adobe Express en un futuro.

¿Cómo puedo usar Adobe Firefly?

Adobe Firefly aún se encuentra en beta, es por ello que aún no se ha desplegado de manera general. Sin embargo, aquellos que quieran probar todas las capacidades de esta herramienta, podrán registrarse en la lista de espera y Adobe les enviará un e-mail de confirmación en caso de ser elegidos.

Imagen: Adobe

Una vez recibido el acceso podremos hacer uso de Adobe Firefly a través de una aplicación para navegador. Aún queda por saber cuándo integrará la compañía esta herramienta en las demás aplicaciones de su ecosistema.

La inteligencia artificial avanza a pasos agigantados, y cada vez contamos con modelos de lenguaje más complejos y sofisticados que permiten realizar todo tipo de tareas con precisión y entendiendo el lenguaje natural, que era una de las principales barreras de la interacción entre los humanos y la tecnología.

Imagen | Adobe

