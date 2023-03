Ya podemos generar imágenes gratis desde Bing: su Image Creator basado en DALL-E 2 permite hacerlo incluso desde el chatbot

Microsoft sigue mejorando su buscador Bing gracias a la tecnología de OpenAI. Si desde su lanzamiento su chatbot ha estado basado en la tecnología de GPT-4, incluso antes de que se lanzara oficialmente, ahora el chatbot incorpora también la capacidad de generar imágenes a petición del usuario gracias a "una versión avanzada" de la tecnología usada en DALL-E 2.

La nueva funcionalidad ha sido bautizada como 'Image Creator' y, ahora, a los usuarios que usen el chatbot de Bing les bastará con pedirle que genere una imagen que se ajuste a una determinada descripción y requisitos que le indicaremos usando lenguaje natural.

Pero, ojo, Microsoft no limitará esta función únicamente al chat de su buscador, sino que también podremos acceder a la misma desde la recién implementada barra lateral de Bing de Microsoft Edge, el navegador web de la compañía.

En breve estará disponible en el Chat…

Microsoft llevaba ya varias semanas probando esta nueva función en varios países como una web independiente. Va a seguir siendo posible usarla por separado, y en España, de hecho, está ya disponible… pero la función de generación de imágenes dentro del chatbot parece no estar aún activada. No habrá que esperar mucho.

La web independiente de Image Creator ya funciona desde España (aunque nos exige escribir el 'prompt' en inglés)…

Eso, o le hemos caído mal al chatbot, porque nos ha remitido a una serie de posibles webs ajenas a Bing (¡ni siquiera a su propio Image Creator!) para crear la imagen que queríamos. Luego hemos probado a pedírselo en inglés, pero tampoco nos ha funcionado:

Sin embargo, en cuanto esté disponible, podremos solicitarle así que nos cree nuevas imágenes. Lo cierto es que integrar la generación de imágenes en el chatbot parece un paso bastante natural, y cabe preguntarse por qué ChatGPT aún no lo permite:

Usuarios protegidos

Aunque ChatGPT y el chatbot de Bing no están ajustados exactamente con los mismos parámetros (lo que hace que ofrezcan en la mayoría de los casos respuestas diferentes), las políticas de contenido básicas del Image Creator de Bing serán fundamentalmente iguales a las de DALL-E 2, y bloquearán la generación de imágenes 'inseguras' (violencia, gore, desnudos, sexo, etc.) En palabras de Yusef Mehdi, de Microsoft:

"Cuando nuestro sistema detecta que una imagen potencialmente dañina podría ser generada por un mensaje, bloquea el mensaje y advierte al usuario.

También dejamos en claro que las imágenes de Image Creator son generadas por IA, e incluimos un icono Bing modificado en la esquina inferior izquierda de cada imagen para ayudar a indicar que la imagen fue creada usando Image Creator".

Imágenes | Microsoft, Produccción propia

