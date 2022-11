Crear imágenes con IA ya es posible en Photoshop: así puedes usar DALL-E 2 y Stable Diffusion para generar o completar imágenes

Durante los últimos meses hemos visto cómo la inteligencia artificial ha ido conquistando también el mundo del arte digital. Y es que con herramientas como DALL-E 2 , Stable Diffusion, o Midjourney, se ha abierto todo un mundo de posibilidades, pudiendo generar todo tipo de imágenes a través de una breve descripción en texto. Este avance tampoco ha estado exento de debate en la comunidad de artistas, aunque son muchos ya los que están experimentando con la IA en sus herramientas de edición preferidas.

Desde hace un tiempo es posible hacer uso de Stable Diffusion en Photoshop de forma muy sencilla. Mediante la descarga de un pluggin a través de la propia tienda de Adobe, podemos utilizar esta IA en Photoshop y experimentar o completar nuestras creaciones. Ahora esta extensión también es compatible con DALL-E 2, obteniendo la versatilidad de ambas herramientas para nuestros trabajos en el editor de imágenes de Adobe.

El pluggin en cuestión, flying dog for Stable Diffusion, se puede descargar desde la propia tienda de Adobe. Eso sí, no es gratis. Y es que para poder hacer uso de él, hará falta adquirirlo por unos 89 dólares. La extensión permite ejecutar Stable Diffusion en segundo plano y generar imágenes en el editor, integrar elementos a imágenes ya creadas, modificación de elementos, y mucho más.

Para hacer uso de este pluggin, se puede ejecutar Stable Diffusion en local, o a través del servidor oficial de Stability Cloud. En caso de que escojamos hacer uso de la versión en local, tendremos que contar con una tarjeta gráfica de NVIDIA decente. Y es que desde la propia web oficial nos advierten que solamente es compatible con tarjetas NVIDIA de momento.

World premiere: full DALL-E 2 integration in Photoshop! Also in combination with Stable Diffusion. Huge plugin update on Monday https://t.co/MMlc9ElH2V #dalle2 #photoshop #stablediffusion pic.twitter.com/EQ0lgdEUAG