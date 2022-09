Esta obra generada por inteligencia artificial ganó un concurso de arte: los jueces no sabían qué era 'Midjourney'

Un artista digital llamado Jason Allen ganó la semana pasada la Feria Estatal de Colorado (EE.UU.) en la categoría de Artes Digitales y Fotografía con Edición Digital. Había presentado varias obras al concurso, y una de ellas ('Theatre D'Opera Spatial') obtuvo el primer puesto.

Esto no habría tenido ninguna relevancia (no fuera del estado de Colorado, al menos) si Allen no hubiera publicado, en cuanto se enteró, un mensaje en el servidor de Discord de Midjourney, en el que explicaba cómo había usado esa IA generativa para crear las imágenes que presentó al concurso, tras haberlas ampliado e impreso en sus correspondientes lienzos.

Obviamente, la victoria del 'teatro de ópera espacial' de Allen generó inmediatamente un agitado debate sobre qué es el arte y qué significa ser un artista (o, más bien, cuánto futuro le queda a los artistas ahora que la IA ha irrumpido como un elefante en su cacharrería particular), así como sobre la equidad del concurso, pues varios usuarios de Twitter pudieron comprobar, tras ponerse en contacto con ellos, que los jueces no tenían ni idea del origen de la imagen.

A estas alturas, el siguiente tuit ya suma casi 5000 'me gusta' con su opinión sobre este caso:

We’re watching the death of artistry unfold right before our eyes — if creative jobs aren’t safe from machines, then even high-skilled jobs are in danger of becoming obsolete

What will we have then?