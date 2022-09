Ya puedes generar imágenes con IA gratis con Stable Diffusion 1.5: la herramienta cuenta ahora con más precisión

Si bien DALL-E 2 dio bastante de qué hablar con su impresionante forma de generar imágenes a través de IA, desde hace un tiempo los usuarios pueden disfrutar también de Stable Diffusion, una herramienta de generación de imágenes mediante IA completamente gratuita y open-source.

Ahora, tras un tiempo funcionando, sus responsables anuncian que la versión 1.5 de Stable Diffusion ya está disponible para todo el mundo de manera gratuita, por lo que los usuarios tendrán la posibilidad de generar imágenes algo más precisas que en la versión anterior.

Quizá la forma en la que se popularizó Stable Diffusion no fue la acertada. Y es que en versiones anteriores, permitía realizar deep fakes de celebridades, incluyendo nudismo y otras cuestiones. Sin embargo, desde Stability AI corrigieron esto. De hecho, si ejecutamos la herramienta en local e intentamos generar una imagen 'inapropiada', la IA nos devolverá una fabulosa imagen de Rick Astley.

En la prueba que hemos podido hacer con ambas versiones, hemos podido comprobar que el entorno se adecúa un poco mejor al objeto o elemento principal de la generación. Además, Stable Diffusion se desenvuelve algo mejor con las caras, corrigiendo de mejor forma los rostros difuminados.

