Photoshop, GIMP, Blender… ahora nos permiten generar imágenes a partir de texto gracias a estos plugins de la IA Stable Diffusion

Hemos hablado largo y tendido sobre DALL-E 2, la asombrosa inteligencia artificial generadora de imágenes, en estos últimos meses. Y sin duda, hablaremos más de ella en el futuro. Pero empiezan a salirle competidores de debajo de las piedras, competidores muy prometedores (como Midjourney), y también competidores que, además de ser prometedores, cuentan con una ventaja que multiplica su potencial...

... hablamos, por ejemplo, de Stable Diffusion, la alternativa libre a DALL-E 2 que, gracias a la condición abierta de su código y del propio modelo entrenado mediante machine learning, puede ser adaptado, personalizado e integrado con otras herramientas hasta el infinito.

Y eso es precisamente en lo que se están aplicando muchos desarrolladores: en lograr integrar esta IA en el flujo de trabajo de los usuarios de las principales herramientas de edición gráfica del mercado, a través de complementos y plugins.

Plug-in para Adobe Photoshop

Como era de esperar, siendo Photoshop el líder indiscutible en el sector de la edición gráfica, la aplicación de Adobe ya cuenta con su propio plugin de integración con Stable Diffusion (aparentemente con fines comerciales, aunque por ahora está abierto al registro en 'beta privada').

El nombre de este complemento es 'Alpaca', que permite hacer uso tanto del modo 'txt2img' como del 'img2img' de Stable Diffusion para ir generando imágenes y/o porciones de una imagen en el lienzo de Photoshop, que luego el usuario puede ir modificando con las herramientas propias de Photoshop, y luego volver a modificar mediante IA para dotar de coherencia interna a la imagen.

Si no te haces a la idea de lo que ofrece este plugin, echa un vistazo a este vídeo viral en el que se muestra cómo crear un paisaje estilo Studio Ghibli:

Combining @StabilityAI #StableDiffusion generative powers + Human guidance and graphic skills* with tools like @Photoshop in a coherent workflow.



* Of which I've got about 0 as can be seen below. pic.twitter.com/3L1vteAEKA — William Buchwalter (@wbuchw) August 26, 2022

Plug-in para Krita

Para Krita, un avanzado editor de imágenes 'open source' existe ya un plugin listo para descargar en GitHub, donde podemos encontrar todas las instrucciones de instalación, que admite tanto el modo 'txt2img' como 'img2img' de Stable Diffusion. Sin embargo, su propio autor ha reconocido lo prometedor de otro plugin, más avanzado, que de momento no está disponible y que sólo ha sido dado a conocer mediante vídeos en Reddit:

Plug-in para GIMP

El vetusto GIMP siempre fue, hasta la aparición de Krita, 'la alternativa libre a Photoshop'. Actualmente, no cuenta aún con un plugin que podamos descargar para integrar Stable Diffusion en nuestro trabajo de edición gráfica, pero ya se ha difundido una 'prueba de concepto' por parte de un desarrollador que está trabajando en ello...

...y que, de hecho, contaría con una ventaja importante con respecto a otros complementos de este listado: la labor de generación de la imagen puede realizarse en la nube a través de Google Colab, lo que libera recursos de nuestro PC y nos permite usar estas herramientas sin contar con una tarjeta gráfica potente.

Stable Diffusion running inside of GIMP and using google colab as the GPU backend. pic.twitter.com/deQ6duE8Sz — nousr (@nousr_) August 28, 2022

Addon para Blender

Blender, el popular programa 'open source' de modelado 3D, también se ha beneficiado de su integración con Stable Diffusion. Parecía una opción menos lógica que los programas anteriores, al no tratarse de un programa de edición de imágenes, pero lo cierto es que un aspecto fundamental de los modelos 3D son las texturas, y estas son, al fin y al cabo, mapas de bits (como cualquier otra imagen) que cubren la figura modelada.

De hecho, Blender ya cuenta con dos complementos distintos que permiten usar Stable Diffusion para generar dichas texturas:

El primero es Stablender; puedes instalarlo accediendo a 'Add-ons' dentro de las 'Preferencias de usuario' de Blender y, una vez ahí, pulsando en 'Install from file' y seleccionar el archivo .py que te habrás descargado previamente desde este repositorio. El segundo es CEB Stable Diffusion, y aquí tienes instrucciones de instalación y los ejemplos de cómo usarlo:

Plug-in para Figma

Figma, como Blender, tampoco es una herramienta de edición gráfica, sino un software de prototipado para facilitar el diseño de interfaces. Pero incluso aquí es posible hacer uso de la funcionalidad de esta IA generativa. Ya cuenta, de hecho, con hasta tres plugins:

'Mage', un "trabajo en progreso y aún no disponible", pero cuyos creadores nos animan a registrarnos en una lista de correo para poder estar al tanto del lanzamiento.

'Ghost Artist', ya disponible gratuitamente para los miembros de Figma Community.