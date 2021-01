Estas aplicaciones web gratuitas son tan buenas que pueden llegar a sustituir al software que solemos instalar

Las aplicaciones web llevan muchos años entre nosotros (tanto que Jobs quiso que fueran las únicas en el iPhone), y sin duda hitos como el adiós de Flash y la aparición de HTML5 hicieron posible contar con webs mucho más potentes, y que a la vez consumían muchos menos recursos en el navegador en que se cargaban.

A día de hoy, las aplicaciones web siguen evolucionando y adquiriendo nuevas formas, como ocurre con las aplicaciones web progresivas (PWA), pero en algunos casos han dado saltos tan grandes frente a lo que estaba disponible, que en varios casos, pueden sustituir completamente a software de escritorio avanzado. Veamos algunos ejemplos de esto, y de webapps que simplemente impresionan por su potencia.

Photopea es un editor de imagen online que simula la estética y funciones de Photoshop, por lo que, salvando las distancias en potencia, se puede considerar un clon del editor de Adobe.

En mi día a día, utilizo Affinity Photo, porque por su precio no hay nada mejor en el mercado en todos los sentidos. Sin embargo, cuando tengo que editar una imagen en un equipo ajeno, o que acabo de formatear, como hace unos días ocurrió con mi portátil, lo cierto es que Photopea cumple a las mil maravillas. Y es que, según su creador, por ejemplo, en Photopea hay soporte completo del formato PSD, con soporte para filtros y objetos inteligentes, estilos de capa, etc.

En cuanto a formatos soportados, están PSD, XD, Sketch, RAW en sus distintas formas, XCF y los clásicos. ¿Su mayor problema? Dependiendo del archivo con el que estemos trabajando, puede ser una herramienta lenta.

Polarr es un viejo conocido y completo editor de imágenes online, y también cuenta con aplicaciones para iOS, Android, Windows y macOS. Su inclusión en la lista tiene que ver con que, en mi opinión, está también a un gran nivel en cuanto a edición.

Aunque en versiones anteriores Polarr ha podido abrir y editar archivos RAW, en la actualidad, sus desarrolladores están trabajando en ello, pero han desactivado dicha función. Aun así, Polarr puede ser una gran opción si queremos algo distinto a la clásica apariencia de Photoshop.

Tienen un nombre parecido a la anterior, pero ahí acaban todas sus similitudes. Polar es una aplicación web ideal para las personas que lidian con muchos documentos PDF, libros electrónicos y artículos en general, como estudiantes, pues permite realizar anotaciones y notas sobre estos formatos. A ello aporta organización con filtros y etiquetado, gráficos de progresos, etc.

La versión gratuita permite hasta 100 documentos y 350 MB, en dos dispositivos, más que suficiente si conforme para el tiempo vamos vaciando el repositorio. Si te interesa más trabajar en local, puedes descargar sus aplicaciones para Windows, macOS o Linux.

Si Photopea es una gran alternativa a Photoshop, Figma es una aplicación para diseño de interfaces en equipo que, por cómo funciona, puede llegar a sustituir a Adobe XD, Dropbox, Zeplin e Invision de una vez.

Frene a otras aplicaciones web de este tipo con herramientas vectoriales, Figma ofrece además una capa de colaboración en tiempo real que agiliza y facilta enormemente el trabajo en equipo. Algunas empresas que utilizan Figma son Twitter, Slack, Microsoft o Dropbox. Figma es gratis hasta para dos personas y tres proyectos, con un historial de hasta 30 días.

Zencastr es una aplicación web más sencilla que las otras que hemos repasado, pero igualmente puede ayudar a sustituir herramientas que normalmente van instaladas, y sobre todo, que puede ser crucial en la grabación de podcasts.

Normalmente, si un podcast no se graba con las personas cara a cara, requiere que se instale Skype o la alternativa que usemos, junto a otra aplicación que grabe nuestra pista de audio en local. Generalmente, es un proceso incómodo, porque hay coincidir en herramientas para la llamada, explicar cómo grabar el audio en local (instalar Audacity, grabar con Quicktime, etc)...

Con Zencastr, todos los pasos hasta la edición están resueltos, porque el mismo servicio habilita a la llamada y a la grabación del audio en local, con las pistas de cada podcaster por separado. También tiene versión de pago, pero para gente que empieza en dos podcasts de dos personas, el plan gratuito es ideal.

Exceptuando Apple Music, que tiene su web en beta, todos los grandes servicios de streaming tienen webs más o menos completas, y que dependiendo del caso pueden hacer que dejemos de instalar sus aplicaciones, o bien las instalemos como PWAs.

Es el caso de Spotify, de Tidal, de Qobuz, Deezer, Google Play Music, o YouTube Music, existen webs desde las que disfrutar de casi todas las funciones de los clientes de escritorio (de los que existen oficialmente, que no son todos). Como grandes pérdidas, no tenemos la posibilidad de descargar archivos para escuchar sin conexión, y decimos adiós a poder reproducir música en alta resolución, algo que Qobux o Tidal venden como su gran ventaja frente al resto.

Si lo que quieres es convertir archivos PDF, unirlos, firmarlos o dividirlos, las herramientas de Soda PDF son de lo mejor que hay en internet de forma gratuita. Con publicidad, claro.

Además de PDF, también permite convertir imágenes: de PNG a JPG y viceversa, de GIF a PNG, de BMO a JPG, de JPG a GIF, etc.

Para muchas personas, sugerir alternativas a Microsoft Office es una auténtica locura, pues consideran que no hay un procesador de texto tan avanzado como Microsoft Word, ni hojas de cálculo tan avanzadas como las de Excel. Sea cierto o no, la realidad es que muchas personas optan desde hace tiempo por Google Docs / Drive en sus variantes de documentos, hojas de cálculo y presentaciones.

Quizá la comodidad y potencia de su uso no sea la misma que la de la mítica suite de Microsoft, pero su ubicuidad, conveniencia y gratuidad hacen que muchos sí optemos por esta solución. Hay que recordar, además, lo extremadamente fácil que es crear ahora documentos de cualquier tipo de Google.

Si prefieres quedarte en algo más cercano a lo de toda la vida, precisamente Microsoft también ofrece Office online de forma gratuita, ideal para complementar con una cuenta Microsoft y aplicaciones de smartphones y tablets. Aunque las mejoras lleguen antes a las versiones de pago, será interesante ver qué trae esta década a la ofimática online, porque potencial existe todo el del mundo.

Aunque no tendrá usos tan productivos en principio como el resto de aplicaciones separadas, no podíamos acabar sin rendir tributo a la que es una de las aplicaciones web más potentes que podemos encontrar, Google Earth Studio.

It's also one of the most compelling web apps I've ever seen. This is, essentially, a full on 3D editing suite for Earth. pic.twitter.com/MQ59xky5xe