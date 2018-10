Cómo crear de forma instantánea desde el navegador cualquier tipo de documento de Google Docs

Google es una de las reinas de la ofimática online, habiendo cogido el testigo de Microsoft Office en el escritorio, sobre todo en el caso del público joven, al que le gusta gestionar con la comodidad que ofrece la suite de forma gratuita sus documentos en tablets, ordenadores y smartphones. Sin embargo, frente a la facilidad de crear una hoja de texto en, por ejemplo, Word, la experiencia con Google Docs es algo más farragosa.

Normalmente, hay que ir a la web de Google Docs, que muchos usuarios buscan en Google. Sin embargo, el primer resultado lleva a este otro sitio, un lanzador de las webs de todos los servicios ofimáticos de los de Mountain View. Para ir de forma directa al pretendido, por ejemplo Documentos, habría que escribir docs.google.com, pero tampoco genera una nueva hoja en blanco, sólo da la opción y nos enseña el resto de archivos.

Siendo Google consciente de esto, ha lanzado webs extremadamente fáciles de recordar que permiten crear, sin pasos adicionales, nuevos documentos de todas las clases que ofrece online: texto, hojas de cálculo, presentaciones, sitios web y formularios.

Introducing a ✨ .new ✨ time-saving trick for users. Type any of these .new domains to instantly create Docs, Sheets, Slides, Sites or Forms ↓ pic.twitter.com/erMTHOsdyH