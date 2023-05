He probado IKEA Kreativ y me ha alucinado lo fácil que es digitalizar tu cuarto con IA y decorarlo a tu antojo: así funciona

IKEA ha puesto a disposición de sus usuarios una nueva herramienta que a muchos les ayudará a tomar inspiración para decorar su hogar. Se trata de IKEA Kreativ, una función integrada en la app oficial de la compañía que nos permite tanto añadir muebles digitalizados en 3D en varios espacios predeterminados, como recrear de forma virtual nuestra habitación para añadir productos de IKEA en la estancia de manera digital.

Para conseguir lo último mencionado tendremos que hacer uso de nuestro teléfono móvil y sus cámaras, tomando así varias fotografías de la estancia y conseguir digitalizar nuestro cuarto para poder decorarlo a nuestro antojo. De esta manera, tendremos una vista mucho más clara de qué muebles pueden quedar bien en nuestra habitación y tener una decisión más fiable de lo que queremos comprar.

Nosotros hemos estado un tiempo probando la aplicación y en este artículo hemos querido explicarte cómo funciona y todas las claves para que tú también puedas conseguir recrear de manera virtual tu cuarto y comenzar a decorarlo.

Una función fácil de usar y con buenos resultados

Como hemos mencionado antes, la función se integra en la app oficial de IKEA, tanto para dispositivos Android como iOS. Sin embargo, también dispone de una página web dedicada que podremos utilizar para decorar espacios predeterminados por la compañía. Una vez que hayamos virtualizado nuestro cuarto desde el teléfono móvil, podremos decorarlo también a partir de la página web.

Es importante recalcar que, antes de hacer nada, conviene tener una cuenta en IKEA, ya que para hacer uso de esta función nos pedirán registrarnos. Así pues, si ya tenías cuenta de antes, no habrá problema alguno, pero si es la primera vez que utilizas los servicios de IKEA, tendrás que cumplir este paso para poder utilizar la función.

Una vez hayas introducido tus credenciales en la app de IKEA, para digitalizar tu estancia basta con seleccionar el icono de tu perfil (aquel que se encuentra en la parte central de la barra de navegación inferior) y seleccionar 'IKEA Kreativ'. Una vez hecho esto, tendrás que pasar por una serie de procedimientos que requieren el uso de la cámara de tu móvil para capturar correctamente la estancia.

La idea es que eches unas cuantas fotos de la habitación tal y como te lo pide la aplicación. Es importante seguir todos los pasos, ya que la app debe más adelante procesar los resultados para poder mostrarnos la estancia y podamos decorarla a nuestro gusto.

Tendremos que crear una panorámica de nuestro cuarto por medio de una serie de fotografías con el teléfono en vertical. Además, tendremos que posicionarnos tal y como la aplicación nos pide para que el resultado sea el deseado.

IKEA Kreativ nos permite eliminar los elementos de nuestra habitación. Imagen: Ikea.com

Una vez finalices con el proceso de tomar fotos, la app se tomará su tiempo para procesar la información y analizar los elementos que aparecen en pantalla. Después, por medio de inteligencia artificial tendremos la opción de ocultar todos los elementos de nuestro cuarto para que únicamente aparezca la estancia sin muebles o quitar alguno en concreto. Esto nos ayudará para tener una visión más clara de cómo quedarían los nuevos muebles.

A través del buscador podemos añadir cualquier producto de IKEA a la estancia, además de manipularlo para girarlo y colocarlo donde nosotros queramos. Una vez hayamos terminado con el diseño podremos guardarlo o incluso generar nuevos diseños. El precio de cada producto se irá sumando a la cuenta y podremos ver también qué precio tiene el conjunto de elementos que hemos agregado al diseño.

Imagen: Ikea.com

Si te resulta más cómodo diseñar la estancia a partir de un ordenador, también puedes hacerlo. Una vez terminado de escanear con el teléfono móvil y tomar las fotos, la app nos dará la opción de generar un enlace en el que nos llevará directo a la estancia generada desde un PC.

Lo cierto es que esta nueva característica funciona francamente bien, y en tan solo unos minutos podrás digitalizar al completo tu habitación y poder decorarla a tu estilo (o al menos al estilo que te marca IKEA). Es muy recomendable hacer uso de la función en escritorio, ya que es bastante más manejable. Además, es muy fácil compartir los diseños, por lo que cualquiera podrá ver tus creaciones de manera sencilla.

También puedes añadir elementos en estancias predeterminadas

Tal y como hemos mencionado antes, si no deseas digitalizar tu habitación, IKEA también te proporciona 50 estancias predeterminadas para que puedas añadir y modificar muebles en ellas. Aunque no te dará una visión tan clara que manipular objetos en tu propio cuarto, este proceso es mucho más sencillo, ya que no requiere el uso de un teléfono móvil y podrás acceder a la herramienta directamente desde el escritorio.

Imagen: Ikea.com

Para acceder a las estancias predeterminadas tan solo debes entrar a este enlace y seleccionar la opción de 'Explorar estancias interactivas'. Aquí tendremos una serie de habitáculos ordenados por tipo, ya sea oficina, salón, dormitorio, comedor, o una estancia para empezar de cero. Una vez seleccionada la estancia, tan solo tenemos que ir añadiendo artículos, pudiendo además guardar lo que hemos hecho para tenerlo siempre a mano.

Si bien no es la única aplicación que depende de la realidad aumentada y la inteligencia artificial como herramientas de decoración, IKEA Kreativ está muy bien integrada, y supone una evolución ante la estandarización de este tipo de herramientas que ayudan a sacar nuestro lado más creativo.

