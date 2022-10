La impresionante IA a la que le das una foto de tu casa y te la decora con múltiples estilos: así puedes sacarle partido

Hoy hemos descubierto una Inteligencia Artificial impresionante y que te será muy útio si quieres darle un aire nuevo a tu casa: subes una foto de un espacio de tu casa y, gracias a esta tecnología, podrás recibir ideas de cómo decorar ese espacio de tu hogar y según el estilo que más te guste.

La herramienta Interior AI, desarrollada por el emprendedor llamado levelsio en Twitter, te puede ofrecer ideas de diseño de interiores con estilos como moderno, minimalista, estilo art deco, bohemio, tropical o zen, entre otros. También tienes la opción de buscar ideas para exteriores, como un jardín, un patio o una zona con piscina; para espacios de coworking y de oficina, además de espacios del hogar.

Funciona desde el móvil o desde el escritorio a través de su web. Es gratuita e incluso tienes la opción de hacerte con una versión Pro que, por el momento, también es gratuita. Para ello, bajo la imagen que subes, puedes introducir tu mail para recibir información en tu bandeja de entrada. Tienes un máximo de 9 pruebas al día aunque si te haces Pro podrás sacarle más partido.

Cómo usar Interior AI

Lo primero, saca una foto a la parte de tu casa que quieres redecorar y sube esa foto a la web. La página está en inglés. Puedes pulsar en "Drop a file or tap to select or take a photo", el cuadro negro de la izquierda de la página principal. Subes la foto y seleccionas qué estancia de la casa es (el salón, una habitación, la cocina...). Luego te pregunta qué estilo quieres.

Por ejemplo, yo he subido una foto de una parte del salón y luego escogí tres estilos. Tienes que pulsar, tras tu elección, sobre "Render a new idea". Si hay muchas personas usando la AI al mismo tiempo que tú, tendrás una cola que esperar. La web te avisa en qué posición estás de esa cola.

Para que puedas ver los resultados y lo impresionante de la IA. Aquí tienes mi salón en tres estilos diferentes: zen, minimalista o bohemio:

Y aquí la mesa del comedor en los estilos moderno, tropical y "cottagecore":