He probado Microsoft Loop para hacer un trabajo de clase y todos los miembros del equipo hemos mejorado nuestra productividad

Las aplicaciones colaborativas sin duda son una herramienta de gran ayuda en muchos ámbitos para organizar el trabajo que se tiene dentro de un grupo de personas, o incluso para el ámbito del hogar para organizar a varios convivientes. Microsoft ha querido entrar dentro de este ecosistema de apps con Microsoft Loop, a la que puedes acceder desde su web oficial. Presentada en el año 2021, no ha visto la luz hasta 2023. Llega para competir de manera directa con Notion, con un diseño muy similar.

En este artículo nos hemos planteado utilizar esta aplicación en el ámbito educativo para saber exactamente cómo puede ayudar a un estudiante. En la educación debemos enfrentarnos a multitud de trabajos, y la mayoría de ellos son en colaboración con otros compañeros de clase. Esto hace necesario una buena comunicación, que vaya más allá del típico grupo de WhatsApp.

Un vistazo a… 'Sgroogled.com': cuando MICROSOFT lanzaba anuncios ANTI-GOOGLE

Las plantillas, una gran forma de comenzar a organizar un trabajo desde cero

A nivel personal, lo he usado para un trabajo final de grado, que sin duda es una tarea realmente complicada y sobre todo laboriosa debido a la cantidad de texto o información que se debe introducir. En este caso, he podido recoger todos estos datos en una única página, y la he podido compartir con todos mis compañeros para que vieran los cambios que se estaban haciendo.

Al final se convierte en un Google Drive, pero que va más allá de un solo documento compartido, pues aquí al crear el espacio de trabajo se va a usar el lateral con diferentes páginas de trabajo, destinadas cada una a una parte del mismo. Y como en Google, si alguien hace un cambio la otra persona lo va a ver de manera instantánea para poder corregirle si se da el caso. Además, se ve al momento quién lo está haciendo al mostrarse en la parte superior las personas que se encuentran dentro del espacio de trabajo.

Pero lo que más nos llamó la atención, sin duda, son las plantillas disponibles. Empezar desde cero a escribir a cualquier cosa es realmente complicado. Pero en esta aplicación hemos encontrado unas plantillas que ayudan mucho en esa labor, sobre todo en las decisiones de equipo. Y es que uno de estos documentos permite crear una guía para tener una lluvia de ideas con el objetivo de plantear los temas y luego ir pasando por diferentes etapas del descarte de las mismas. Pero lo que verdaderamente estamos esperando es la integración de la IA para poder obtener muchas más ideas.

La personalización como punto clave para hacer un trabajo más ameno

Todas las páginas son completamente personalizables, algo que nos encanta para que el trabajo sea más ameno. Por ejemplo, se pueden poner portadas y también cambiar el estilo de la letra. Dentro del texto hay algunas funciones que nos han impresionado mucho como es la mesa de votación o el seguimiento de progreso que no se encuentran fácilmente.

Con la mesa de votación se permite llegar a un consenso cuando son muchas las personas que están colaborando en el trabajo. Ya sea para decidir el tipo de estructura a seguir o el tema que sea más importante para extenderse más, creemos que es una herramienta muy necesaria. Pero algo que también he podido usar es el seguimiento de progreso

Las fuentes de información son también realmente importantes en cualquier trabajo para posteriormente referenciar correctamente en la bibliografía o en la webgrafía. A veces las páginas más importantes para nuestro trabajo se pueden llegar a perder, pero con Loop las vas a tener a buen recaudo, y es que en el lateral izquierdo además de agregar nuevas páginas también se van a poder crear accesos directos a una página web.

Pero aunque parezca que para este ámbito hay muchas características útiles, lo cierto es que también se encuentran carencias. Además de echar de menos la presencia de la inteligencia artificial de Copilot (que llegará), también se podría llegar a integrar un sistema de comunicación por voz para crear de verdad una aplicación de trabajo colaborativo realmente completa. Pero en sí, con todo lo que tiene, hemos podido mejorar la productividad a la hora de hacer un trabajo colaborativo.

Fotos | Jan Vašek, elaboración propia

En Genbeta | Los siete mejores canales de YouTube en español para aprender matemáticas, lengua y las principales asignaturas este verano