He usado ChatGPT para resolver ejercicios de matemáticas de selectividad y me ha sorprendido lo bien que funciona en su versión gratis

A lo largo de estos próximos días, miles de estudiantes están llamados a realizar las pruebas de acceso a la universidad, siendo la conocida como selectividad o PEvAU. Es por ello que no es raro que las bibliotecas hayan estado a rebosar y también como las facultades se llenan de nervios por estos estudiantes que deberán examinarse de lengua, inglés o historia. Pero una de las asignaturas más temidas es sin duda matemáticas.

A día de hoy, con la instauración de la IA hay que adaptarse a los nuevos métodos de estudio. Es por ello que hemos querido poner a prueba a ChatGPT para saber si puede ser una herramienta ideal para resolver los problemas de la selectividad de otros años de matemáticas. Pero lo más importante es que explique todos los pasos que se tienen que hacer para llegar al resultado.

ChatGPT como un profesor de matemáticas para selectividad

Esto es algo realmente importante porque una de las formas de estudiar más extendidas es hacer ejercicios que se han enunciado en los exámenes de años anteriores. Y es que al final los tribunales de cada una de las comunidades suele repetir la estructura de estas preguntas y la temática.

ChatGPT ha evolucionado mucho en las últimas semanas con la llegada de GPT 4o y también la mejora de las funciones de ChatGPT en su versión gratuita. Las mejoras hacen que ahora mismo no merece tanto la pena pagar a la versión prémium pues el funcionamiento de la IA ha mejorado gratamente con posibilidades de usar GPT-4o o GPTs aunque con limitaciones.

En mi caso he querido poner a prueba esta IA en su versión gratuita con diferentes ejercicios de selectividad de Andalucía de otros años. El proceso ha sido realmente sencillo, ya que solo he descargado el PDF y lo adjuntado a ChatGPT con la nueva función que se incluye gratis. Aunque también se puede hacer una captura del ejercicio y pegarla en el cuadro de diálogo. El último cuidado que hay que tener es que el número de subidas está limitada al día.

Una vez adjuntado el PDF con los anunciados de otros años he escrito el siguiente prompt:

Quiero que actúes como un profesor de Matemáticas II de nivel de segundo de bachillerato. Resuelve estos problema de selectividad que adjunto explicando todos los pasos que das y también las fórmulas que usas. Ten en cuenta que soy un estudiante que quiero comprender cómo se hacen estos ejercicios, por lo que hace falta que las explicaciones sean muy claras.

Aunque me he centrado en Matemáticas II, también he podido hacer las pruebas con matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales obteniendo el mismo resultado. Al momento de introducir este prompt va a detectar los ejercicios y comenzará a resolverlos en orden. En las explicaciones ofrecidas la realidad es que es bastante clara y el resultado, comparándolo con la hoja de respuesta oficial, también es preciso.

Algo que me ha gustado mucho es que a la hora de escribir una integral, una función o cualquier operación usar correctamente la notación matemática. En donde puede llegar a fallar es a la hora de escribir las matrices que aparece en forma de código y sin diseño haciendo que sea algo difícil de resolver.

Obviamente, resolver todo el examen en un solo comando es algo difícil, y es por ello que vas a tener que ir introduciendo en sucesivas respuestas sobre ese archivo adjunto el ejercicio que quieres que se vaya resolviendo. Y lógicamente vas a poder resolver varios exámenes antes de que salte la limitación por la versión gratuita de ChatGPT.

En definitiva, ChatGPT sin duda es una gran herramienta en esta época de exámenes que se puede integrar en tus sesiones de estudio como una forma de entender esos problemas que no llegas a entender. Aunque como es lógico debes verlo siempre con cierto criterio objetivo porque la IA, como cualquiera, se puede terminar equivocando. De esta manera, úsalo principalmente para resolver tus dudas.

