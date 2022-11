Hemos probado PC Manager, el CCleaner de Microsoft para Windows 10 y 11 que promete aumentar el rendimiento: así puedes usarla

Microsoft lanzó recientemente su propia herramienta de limpieza para Windows. Con el nombre de PC Manager, se trata de una sencilla aplicación con la que podremos analizar y eliminar aquellos archivos que no necesitamos para ahorrar espacio en nuestro PC. Además, contamos con algunas funciones de gestión de almacenamiento y procesos bastante útiles, entre otras características.

Existen multitud de herramientas de terceros que ya hacen este tipo de funciones como CCleaner, BleachBit y similares. Windows también cuenta con diversas herramientas integradas en su sistema, aunque PC Manager se encarga de recopilar algunas de ellas en una sola app para tenerlo todo a mano. En este artículo te contamos nuestra experiencia con PC Manager, aplicación que se encuentra aún en beta abierta.

Cómo descargar y comenzar a utilizar PC Manager

Para poder descargar PC Manager, lo único que tienes que hacer es ingresar en este enlace y descargar la aplicación. La app es compatible tanto para Windows 10 como Windows 11, por lo que no tendrás problemas en ese aspecto. Eso sí, como mínimo se requiere estar en la build 1809 de Windows 10 para poder descargar la aplicación.

La instalación es tremendamente sencilla. Basta con iniciar el ejecutable y en unos pocos segundos lo tendremos todo listo para empezar a usarla. Eso sí, de momento la app solamente está en inglés, por lo que tendremos que esperar hasta que Microsoft lance una versión en español.

El diseño de PC Manager es simple y va directo al grano. En la parte superior tenemos un resumen del porcentaje de memoria utilizada en ese momento y el tamaño total que ocupan los archivos temporales de nuestro equipo. A través del botón de 'Boost' podemos hacer que la herramienta elimine de un plumazo todos esos archivos temporales.

A través de la función 'Health check' podemos seleccionar los elementos que queramos que la herramienta elimine. Por defecto estarán seleccionados los archivos temporales, la caché del navegador, archivos de registro, etc. Sin embargo, también tenemos la opción de desactivar desde este mismo menú algunas de las aplicaciones que se ejecutan cuando iniciamos Windows.

Otra de las opciones que podemos seleccionar en esta sección es la de utilizar Microsoft Edge como navegador por defecto, un intento desesperado más de Microsoft para que utilicemos su navegador. De hecho, se encuentra bajo la sección de 'Potential issues', sugiriendo que el usuario está en grave peligro si no lo utiliza, algo que no nos ha gustado nada.

Volviendo a la limpieza de archivos, en 'Storage Manager' contamos con varias opciones para eliminar elementos de nuestro sistema. Si accedemos a 'Deep cleanup' podemos eliminar archivos del sistema, vaciar la papelera de reciclaje, y la caché del navegador, entre otras cosas. Sin embargo, no se trata de una función muy completa, ya que a grandes rasgos elimina casi los mismos elementos que en la anterior opción mencionada.

Lo interesante viene ahora. Y es que quizás se trate de una de las funciones más útiles de la herramienta, ya que con tan solo presionar un botón, podremos localizar todos los archivos mayores de 10 MB, 50 MB, 100 MB y 1 GB del sistema. Esto hace que encontrar archivos pesados sea muy cómodo, ya que a través del Explorador de archivos tendremos una lista con todos los elementos mayores al tamaño establecido. Además, podemos filtrar por tipo de archivo, ya sean documentos, imágenes, carpetas comprimidas, vídeos, audio y otros.

La lista de aplicaciones instaladas en nuestro equipo es una función a la que tenemos acceso a través del menú de configuración de Windows. Sin embargo, en PC Manager también tenemos acceso directo a esa lista, por lo que es una forma rápida de saber todo lo que tenemos instalado y eliminarlo de nuestro sistema si así lo deseamos. Además, podemos hacer uso del Sensor de almacenamiento de Windows, una herramienta integrada en el sistema que se ejecuta cuando queda poco espacio en disco para liberar espacio de forma automática. A esta función podemos acceder también directamente desde PC Manager.

Si bien para gestionar los procesos que tenemos abiertos en el sistema solemos hacer uso del Administrador de tareas, con PC Manager también podemos ver las aplicaciones que tenemos abiertas en el momento. Además, podemos ver lo que consume de memoria cada una o cerrarlas si así lo deseamos. Sin embargo, la utilidad es bastante más simple que el Administrador de tareas, y solamente aparecerán aquellos procesos que se están ejecutando y que no hemos utilizado durante un tiempo para ahorrar memoria.

A través de 'Startup apps' podemos deseleccionar aquellas aplicaciones que no queramos que se ejecuten cuando iniciamos Windows. Esto ya es algo que también podemos hacer desde el Administrador de tareas, por lo que PC Manager únicamente nos ofrece la opción para tenerla a mano junto a las demás.

Opciones de seguridad en PC Manager

Hasta ahora hemos tratado todos los puntos que tienen que ver con la limpieza de archivos del sistema. Sin embargo, PC Manager también incluye algunas opciones de seguridad que merecen la pena mencionar.

Por un lado, si seleccionamos la opción de 'Scan', la herramienta realizará una búsqueda de elementos maliciosos en nuestro equipo. PC Manager no escanea nuestro equipo por sí misma, sino que invoca a Windows Defender para encontrar archivos potencialmente indeseables.

Además de ello, tenemos acceso directo a la página de configuración de Windows Defender, pudiendo activar o desactivar sus funciones, agregar exclusiones y más. Junto a esto, también podemos seleccionar aquellas actualizaciones de Windows Update que más nos interesen. Tan solo debemos ir al apartado de 'Windows Update' de la herramienta. PC Manager nos avisará si hay actualizaciones, y podremos proceder con ellas desde la misma utilidad.

En el menú de 'Browser protection' tenemos una función bastante útil. Y es que nos permite activar una opción para evitar que cualquier otra aplicación nos cambie de navegador, algo que puede ocurrir al instalar un programa de terceros y no hemos desmarcado la opción. Además, PC Manager también incluye un botón para cambiar el navegador por defecto (cómo no), así como la posibilidad de bloquear pop-ups desde las aplicaciones en Windows.

Si quieres seguir utilizando esta aplicación para tus tareas de mantenimiento básicas en el PC, debes saber que por defecto se ejecutará al iniciarse Windows. Podemos evitar esto si presionamos sobre el icono de configuración y desmarcamos la primera opción. Además, aquí también podemos evitar que la app se actualice por sí misma o buscar actualizaciones de la herramienta.

PC Manager solo rasga la superficie

PC Manager es sencilla de utilizar y muy ligera, por lo que tenerla en nuestro equipo no será ninguna molestia. Sin embargo, posee funciones que ya están integradas en Windows, y su limpieza es muy superficial, por lo que no es una opción demasiado completa si lo que buscas es una eliminación de archivos más profunda. Hay algunas opciones interesantes, como la posibilidad de buscar archivos grandes, bloquear los pop-ups de aplicaciones, o evitar que otros programas nos cambien de navegador. Sin embargo, no deja de ser una aplicación muy simple que puede ser fácilmente sustituida por otras alternativas más completas.