Esto es lo que hago en mi PC para que Windows 10 y 11 funcionen como el primer día

Por mucho que pasen los años, la degradación existe incluso en los sistemas operativos más modernos. Tradicionalmente, desde el mundo de usuarios de Apple se ha defendido que, con buen mantenimiento todo seguirá funcionando como el primer día, pero los que tenemos un Mac sabemos que no es así. Apple no se salva del envejecimiento de macOS, y Microsoft tampoco.

Hoy vamos a contarte todo lo que los editores de Genbeta y Webedia hacemos para tratar de que Windows 10 y Windows 11 vayan como el primer día en la medida de lo posible. Como veremos, algunos optamos por medidas drásticas, que recuerdan a prácticas de hace década y media o más, pero que siguen siendo tan o más efectivas.

Esto es lo que hace en Windows Javier Pastor, editor de Xataka

Si no lo has hecho cuando lo instalaste la primera vez, una buena forma de optimizar el funcionamiento de Windows es evitar que cosas que no uses estén en segundo plano. En mi caso no soy muy amigo de los antivirus de terceros —aunque pueden ayudar, sin duda— y suelo desinstalarlos porque Windows Defender me parece muy buena opción por sí sola.

Otra de las cosas que pueden ayudar es deshabilitar el inicio automático de servicios que realmente no usamos. En el gestor de tareas de Windows podemos ir a Detalles y luego a la pestaña 'Inicio', donde veremos qué aplicaciones se inician nada más arrancar el PC. Ahí es bueno hacer un repaso de cuáles servicios usamos y cuáles no para deshabilitar el inicio automático de los que no. Yo, por ejemplo, no uso OneDrive, así que lo deshabilito siempre.