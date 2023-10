Ideogram AI, guía a fondo: qué es, cómo usar y lo mejor que puedes hacer con este generador de imágenes gratis alternativo a Midjourney

La proliferación de las herramientas de inteligencia artificial en los últimos meses ha traído consigo su democratización: no solo puedes usar un buen montón de servicios gratis, sino que hay alternativas que destacan por su sencillez, de modo que no haga falta convertirse en prompt engineers para usarlas. Hay una en concreto que lleva días desatada en popularidad: Ideogram AI, una aplicación web capaz de integrar texto coherente en imágenes generadas por inteligencia artificial que tiene poco que envidiar a los resultados de Midjourney o Stable Diffusion. Si no tienes muy claro cómo empezar con Ideogram AI, te contamos lo más importante de esta herramienta.

Qué es Ideogram AI y cómo funciona

Como ya adelantábamos en la intro, la meta de Ideogram AI es crear imágenes mediante inteligencia artificial con texto coherente integrado. El punto de la coherencia es importante, porque la realidad es que otras herramientas que generan imágenes patinan estrepitosamente, sirva como ejemplo la creación que ves bajo estas líneas en Stable Diffusion en la que sabes que debería poner 'Policía', pero la realidad ya tal...

Merece la pena destacar la calidad de las creaciones, está casi a la altura de Midjourney y tiene poco que envidiar a Stable Diffusion. Pero su gran elemento diferencial es la integración de texto, una virtud poco común en este tipo de herramientas.

Obviamente si quieres que aparezca una palabra o una frase (también puedes generar imágenes sin texto estándar), esta debe ir incluida en el prompt de entrada (mejor entre comillas) y ya te adelantamos algo: cuanto más largo sea el texto, más papeletas hay para que meta la pata y aparezcan errores. No obstante, sus resultados son bastante satisfactorios.

Ideogram AI es gratis (de momento) y está disponible a través de su página web, por lo que no necesitas software extra ni acceder a otras plataformas a solicitar las imágenes. Como sucede con otras herramientas de inteligencia artificial, la solicitud se realiza mediante comandos que describan lo que deseas que se muestre en la imagen.

Esa descripción será la que la IA tendrá que descifrar y entender para reproducir en forma de imagen, que tendrá una resolución por defecto de 1024x1024, si bien puedes pedirle que sean rectangulares con disposición vertical u horizontal.

Cómo usar Ideogram AI

Del apartado anterior ya sabemos que no hace falta instalar nada en nuestro equipo, ya que todo pasa por entrar a la web de ideogram.ai. Una vez dentro será necesario que te registres, para lo cual necesitarás una cuenta de Google. Si cumples este requisito, toca sobre 'Sign up with Google' para completar el proceso de registro, en el cual tendrás que elegir un nombre de usuario y aceptar las condiciones del servicio. Al concluir, a partir de ese momento podrás entrar desde 'Login'.

Nota: en estos momentos Ideogram AI no admite registro de nuevas cuentas, por lo que para usar la plataforma debes haberte registrado antes, tener una invitación o simplemente, unirse a la lista de espera ('Join waitlist') y esperar que se vuelva a abrir.

Una vez dentro de Ideogram, verás la pantalla principal. No cuesta demasiado familiarizarse con ella: en la zona central hay creaciones de otras personas (si pulsas, se muestra el prompt usado, una forma práctica de ir depurando tus comandos), en la zona superior está el cajetín donde escribir tu prompt e inmediatamente debajo, botones para aplicar diferentes estilos (foto, póster, tipografía, dibujo, etc.) que evitarán que tengas que alargar tu prompt y para elegir formato.

Importante: puedes escribir tu comando tanto en inglés como en castellano.

Cuando ya tengas todo listo, toca sobre 'Generate'. Al concluir, verás cuatro imágenes que puedes ampliar simplemente tocando sobre ellas. Asimismo también podrás remezclarla (modificándola con un nuevo prompt y/o ajuste sin alterarla por completo), marcarla como favorita o descargarla.





Qué puedes hacer con Ideogram AI

Más allá de experimentar hasta la saciedad con estilos y formatos con nuestro nombre, su ámbito de aplicación resulta de lo más útil para generar un logotipo para una empresa, ilustraciones para proyectos creativos, iconos para uso general o unas imágenes para una campaña de marketing. Pero no hay límite: cuando necesites una imagen, Ideogram AI acude al rescate.

Si hablamos de formatos y proyectos más concretos, puede servirte para crear pósters, banners, anuncios, invitaciones folletos y flyers, que realices presentaciones con imágenes personalizadas al detalle, crear portadas e ilustraciones para informes o narrativa, diseño web, infografías o merchandising.

Así, bajo estas líneas puedes ver un posible nuevo logotipo para Genbeta que tiene en cuenta nuestro azul corporativo, la temática tecnológica y por supuesto, el nombre del medio.

Autor: Marcos Merino

A continuación, un fantástico ejemplo de su poderío para crear ilustraciones para cómics de superhéroes que, como puede verse en el hilo, dan la talla frente al DALL - E 3 de Bing y Midjourney.

Imagina por un momento que tienes un café y te estás desarrollando una campaña de marketing donde necesitas imágenes o simplemente, quieres unos carteles o imprimir la carta en un formato chulo. Lo que ves bajo estas líneas puede ser la base:

Los pósters son un soporte ideal para Ideogram y pueden servirte para todo: imprimibles informativos, críticos, artísticos, humorísticos...

Imagina imprimirte unas camisetas, sudaderas o tote bags con el mensaje que ves a continuación, de lo más estiloso y minimalista.

Como ves, las posibilidades son enormes, es cuestión de práctica.

Portada | Marcos Merino con Ideogram

En Genbeta | Así puedes crear imágenes con mensajes ocultos con inteligencia artificial: dos herramientas gratis que puedes probar