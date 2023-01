Las IAs como ChatGPT ya crean nuevas profesiones (muy bien pagadas): a qué se dedica esta nueva clase de 'ingenieros'

Hace unos años, el Foro Económico Mundial predijo que la inteligencia artificial causaría la pérdida de siete millones de empleos. Pero la mayor parte de los titulares que se hicieron entonces eco de esa predicción ignoraron que los analistas de dicho foro también anticiparon que la IA crearía no sólo nuevos puestos de trabajo en otras profesiones, sino también nuevas profesiones.

Y una de ellas, que fundamentalmente ha nacido de la nada a lo largo de los últimos meses, es el de 'prompt engineer', que podemos traducir como 'ingeniero de instrucciones'. Las instrucciones a las que hace referencia dicho nombre es a las que introducimos en las nuevas IAs generativas como DALL-E 2, Stable Diffusion o ChatGPT: el papel de un 'ingeniero de instrucciones' es el de saber exactamente qué instrucciones dar para lograr la respuesta (la salida de datos) deseada.

Así, por ejemplo, la prueba y error ha demostrado que indicarle a ChatGPT que sea 'útil' tiende a aumentar la veracidad de las respuestas, y que introducir 'trending on artstation' a la hora de generar imágenes en DALL-E 2 tiende a aumentar la calidad de las mismas.

Un ingeniero de instrucciones es una mezcla entre programador y lo que Michael Taylor denomina "ser un estudiante de historia del arte y literatura":

Hasta donde sabemos, cuando Riley Goodside se incorporó a la startup Scale AI el pasado 6 de diciembre como 'prompt engineer', fue la primera persona contratada para dicho puesto en cualquier empresa del mundo:

Today, @goodside joined @scale_AI as a Staff Prompt Engineer.



I am going to assert that Riley is the first Staff Prompt Engineer hired anywhere.



These large models are a new kind of computer, and I’m excited for @scale_AI to lead the way in programming them.