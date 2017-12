Las mejores apps que puedes instalar en tu nuevo ordenador con Windows 10

Si te regalaron, o has aprovechado las fechas para regalarte a ti mismo un nuevo ordenador, o simplemente has hecho una nueva instalación de Windows 10 para empezar el año estrenando, una de las primeras cosas que hay que hacer además de sentir el olor a juguete nuevo, es instalar apps, y en Genbeta no nos faltan recomendaciones.

Editores de imágenes, clientes de correo, reproductores de música y vídeo, apps para escribir, organizar tareas, intercambiar mensajes, gestionar archivos, etc. Si necesitas una recomendación de buen software para Windows, has llegado a un buen lugar.

Editores de imágenes

AliveColors

Paint.net: si quieres un programa de edición fácil de usar y con la mayoría de funciones básicas para editar imágenes, Paint.net es más que suficiente para muchos. No es tan poderoso como Photoshop, pero es mucho mejor que usar el Paint de Windows.

GIMP: el programa open source probablemente tenga una curva de aprendizaje un poco más elevada que otros programas más sencillos, pero si aprendes a usarlo tienes en tus manos una herramienta de edición muy completa y poderosa.

AliveColors: conocido como el "Photoshop ruso" es un programa que puedes usar de forma gratuita con algunas limitaciones y que imita bastante de cerca la interfaz y funciones de Photoshop.

Editores de texto

WritePlus

WritePlus: este editor lo consigues en la tienda de Microsoft por el fabuloso precio de gratis. Es muy bonito y minimalista y está diseñado para escribir sin distracciones y además soporta MarkDown.

Notepad++: viejo pero bueno, es el editor de texto perfecto para reemplazar el poco útil bloc de notas de Windows por algo mucho más poderoso. Sirve para tomar simples notas, escribir cualquier cosa, o hasta echar código si eres desarrollador.

Sublime Text 3: si eres programador este es uno de los mejores editores de código disponibles, y siempre puedes usar la versión de gratuita de evaluación sin límite de tiempo.

Ofimática

OnlyOffice

Onlyoffice: si no tienes licencia de Microsoft Office no hay que llorar, existen varias alternativas gratuitas. Onlyoffice quizás no sea la más conocida, pero ofrece algo único que otros no: navegación por pestañas.

LibreOffice: si buscas la alternativa de código abierto, no puedes fallar con LibreOffice, especialmente ahora que ha mejorado significativamente su compatibilidad con documentos de MS Office y también su interfaz.

WPS Office: si quieres la alternativa clon, el Office chino de Kingsoft es una excelente alternativa para tener edición documentos, presentaciones y hojas de cálculo gratis en Windows.

Gestión de tareas y notas

Standard Notes

Todoist: es una de las mejores opciones para crear listas de tareas y guardar notas. Tiene sincronización a través de múltiples sistemas y dispositivos, recordatorios, prioridades, etiquetas, etc.

Standard Notes: una opción más del estilo de Evernote, un cuaderno de notas que además tiene cifrado de extremo a extremo y es open source.

Joplin: una opción perfecta para reemplazar Evernote, disponible también en dispositivos móviles, con sincronización en la nube, soporte MarkDown y también gratuito y open source.

Correo, redes sociales y mensajería

Station

Mailspring: apps nativas de correo para Windows tan buenas como esta y que además sean gratuitas no vas a conseguir. Mailspring es lo que era Nylas pero mejorado. Un indispensable.

Franz: todos los servicios de mensajería tienen su propia app y podrías instalar una por una, o simplemente usar Franz y tener WhatsApp, Messenger, Slack, Skype, Telegram, Hangouts, Discord, y más en un mismo lugar.

Station: si eres muy de aplicaciones web y no las usas solo para la mensajería, Station te soluciona todo en un solo lugar, correo, calendario, herramientas y demás, hasta 300 servicios web en un solo tablero.

Tweeten: el cliente de Twitter para Windows 10 que sí vale la pena. Lo que debería ser Tweetdeck y no es.

Hyper: la app no oficial de YouTube para Windows 10.

Miscelaneos

Splashify

Splashify: wallpapers bonitos en un click.

QuickLook: vista previa de archivos en el explorador al presionar una tecla.

Monosnap: capturas de pantalla como manda el señor.

GifCam: captura de GIFs como manda el señor.

7zip: gestión de archivos comprimidos, usa esto en lugar de la eterna versión de prueba de WinRar.

qBittorrent: gestor de descargas torrent sin porquerías adicionales.

MPCHC: el mejor reproductor de vídeo para Windows.

Spotify especial para Windows 10.

