Las Big Tech están una IA externa para programar. El motivo: supera constantemente a las suyas

Una gran paradoja de la inteligencia artificial actual es que, pese a que todos los grandes actores tienen modelos de lenguaje que casi siempre publicitan como el mejor, hay un modelo que sobresale en desarrollo y acaban usándolo por encima de los que promocionan.

Es algo que está pasando en Meta, según cuenta Business Insider. Este medio informó de que en el seno de la compañía de Mark Zuckerberg están utilizando Devmate, un asistente de programación propio que utiliza modelos de lenguaje rivales, incluyendo Claude de Anthropic.

Gergely Orosz, desarrollador y escritor de la newsletter The Pragmatic Engineer, cuenta que ha hablado con ingenieros de Meta y le han contado que Claude Sonnet es el modelo de lenguaje por defecto en la herramienta. Sorprendente, teniendo en cuenta que Meta entrena y ajusta Llama con su propio código en función de sus necesidades, y lo que no es menos importante: para usar Llama no tienen que pagar a otra empresa, y para usar Claude sí tienen que pagar a Anthropic por token.

Hay un modelo mejor que el mío, ¿por qué no usarlo?

Esta debe ser la pregunta que se están haciendo muchas empresas que cuentan con una inteligencia artificial propia y que ven que podrían ser más productivas usando un modelo de la competencia. En el caso de Meta, Business Insider cuenta que desde el año pasado tenían Metamate, un asistente propio de programación, y que utilizaba Code Llama, el modelo de programación basado en Llama.

Sin embargo, los resultados no son todo lo buenos que esperarían. Un empleado de Meta contaba al medio que "Code Llama apesta", y que era un buen modelo para el año pasado, pero no para 2025. En la actualidad, siguen usando Metamate para tareas simples, pero han hecho una transición a Devmate para tareas grandes, ya que es multimodal y añade capacidades agénticas.

Además, un exingeniero de Meta contó que aunque Llama tiene sus ventajas, no sigue instrucciones tan bien como otras ni razona en varios pasos, algo imprescindible en el estado del arte de la IA desde que OpenAI lanzara o1 y DeepSeek le siguiera con R1.

Usar Claude Sonnet como inteligencia artificial para tareas importantes en Meta tiene sentido, pero choca con declaraciones de Mark Zuckerberg de enero, cuando dijo "todas nuestras aplicaciones serán escritas por una IA". Añadiendo más tarde: "Y probablemente ocurra este 2025".

Es cierto que en ningún momento habló de que para conseguir dicho hito fueran a usar Llama, pero ante declaraciones tan grandilocuentes, cabría esperar que la inteligencia artificial capaz de escribir todas las apps de Meta provenga de la propia compañía. Sobre todo, dadas sus ingentes inversiones en este campo.

Que me miren como las Big Tech miran a Claude

Además de Meta, lo las grandes tecnológicas con Claude de Anthropic es pura veneración. Hablen o no públicamente de ello, se demuestra con hechos, no con benchmarks (donde Claude actualmente no lidera en nada, ni en programación). Microsoft, por ejemplo, estableció a Claude Sonnet 4 como el nuevo agente de programación de GitHub Copilot el día en que se anunció el nuevo modelo.

No es asunto baladí cuando hablamos de los de Redmond: tienen modelos propios y lo que es más, la posibilidad de usar de forma prioritaria todos los de OpenAI. Y es que GitHub Copilot fue posible (más de un año antes que ChatGPT) solo gracias a la existencia de GPT-3.

Que Microsoft utilice Claude en algo tan emblemático como GitHub Copilot es todo un reconocimiento a Anthropic.

Otra gran tecnológica que está usando Claude internamente es Apple, que también cuenta con modelos propios que usa en Apple Intelligence (aunque eso a día de hoy no sea garantía de mucho). En mayo supimos por Bloomberg que Anthropic y los de Cupertino se habían aliado para integrar Claude en una nueva versión de Xcode.

Durante los últimos meses lo han estado usando internamente los desarrolladores, y finalmente la herramienta se ha anunciado en la WWDC 2025 como Xcode 26. A raíz de todo esto, Javier Lacort recordaba que si Apple no quiere quedarse atrás en la carrera por la IA, tiene una opción muy obvia a su alcance: comprar Anthropic.