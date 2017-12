Las mejores aplicaciones para Windows del 2017

2017 está cerca de terminar y por eso aprovechamos para repasar el mundo de las aplicaciones en Windows, que más allá de la tienda de Microsoft y su ecosistema tímido de app para Windows 10, nos ha tratado bastante bien y más de una buena herramienta ha aparecido este año.

Hemos elegido 12 de las mejores aplicaciones para Windows que hemos probado durante el 2017. Algunas fueron lanzadas este año, otras empezaron a hacerse notar este año, y otras han recibido tantas novedades importantes y útiles en estos meses que había que mencionarlas.

Y por si te lo preguntabas, sí, la gran mayoría es gratis.

Station

De Station hablamos en octubre y quedamos bastante encantados con esta "navaja suiza" de aplicaciones web. Como su nombre te hace pensar, es una "estación de trabajo" desde la que puedes gestionar múltiples servicios y apps en un solo lugar.

Station soporta más de 300 aplicaciones, es decir que desde ella puedes tener en una sola ventana cosas como tu Gmail, Google Calendar, Drive, Slack, Messenger, WhatsApp, Trello, Todoist, Asana, etc, etc, etc. Todo en una bonita interfaz y con notificaciones.

Franz

A Franz la conocemos hace tiempo, es como Station, o más bien Station es como Franz pero para más que chatear. Si lo que te interesa es gestionar todas tus aplicaciones de mensajería instantánea en un solo lugar, Franz 5 fue lanzado a finales de noviembre y está mejor que nunca.

Ahora soporta 16 servicios de mensajería y además nos deja crear una cuenta de usuario para sincronizar todas nuestros perfiles y servicios.

Mailspring

De Mailspring hablamos en octubre, se trata de un proyecto open source basado en Nylas Mail, uno de los mejores clientes de correo de escritorio en existencia, que lamentablemente fue abandonado.

Mailspring va mejorando sobre esta base y es actualmente un cliente de correo sumamente completo y poderoso. Con un gran cantidad de funciones y además con un excelente diseño.

Fontown

De Fontown hablamos a finales de noviembre. Esta herramienta es una biblioteca y gestor de tipografías por suscripción, como un Netflix pero de fuentes.

La app es fácil de usar, intuitiva, la instalación de tipografías funciona en un click, y es perfecta para diseñadores que no quieren gastar miles de dólares al año en fuentes para sus proyectos y horas y horas en buscarlas.

XDisplay

Saplashtop Wired XDisplay es una app muy simple, pero muy, muy útil. Si quieres una segunda pantalla para tu ordenador pero lo que tienes a la mano es una tablet o smartphone, esta app te deja convertirla en un monitor externo.

Puedes usar tu dispositivo Kindle, Android o iOS como segunda pantalla de tu ordenador con Windows. Eso sí, esta no es gratis, su precio varía entre plataformas.

Telegram

Telegram no es una aplicación nueva ni mucho menos, es un cliente de mensajería sumamente popular en la actualidad, pero a diferencia de opciones como WhatsApp, ofrece una cantidad enorme de opciones adicionales que la convierten también en una app completa de productividad.

Telegram puede ser usada como app para gestionar tareas, tomar notas o almacenar archivos en la nube, incluso puedes usarla como reproductor de música y hasta crear tu propia radio con ella. Por esas y muchas más razones, Telegram merece un puesto en esta lista.

AliveColors

El "Photoshop ruso" del que hablamos a mitad de año puede ser una excelente alternativa para quien no puede pagar por una licencia de Adobe CC, o para el que no se conforma con una opción como GIMP.

AliveColors ofrece edición de gráficos y fotos y su parecido con Photoshop te hace recordar al Office chino de Kingsoft, nada sutiles en su imitación. El programa cuenta con una licencia gratuita que puedes usar de forma ilimitada.

Caprine

De Caprine también hablamos a mitad de año, si no te gustan las opciones múltiples como Station o Franz pero igual usas mucho el Messenger de Facebook desde Windows, este cliente es perfecto.

Es mejor que la app para Windows 10 que se cuelga a cada rato, y también es más bonita, tiene múltiples temas de apariencia.

Splashify

Esta es una de las apps más simples de la lista, pero que cumple una función muy importante para muchos de nosotros: la de cambiar el wallpaper por algo bonito todo el tiempo.

Si te gustan los fondos de pantalla fotográficos, con Splashify puedes elegir y aplicar en un click algunas de las mejores fotos de Unsplash, la app es ultra ligera y rápida, y mi favorita para esta simple pero importante tarea.

QuickLook

El explorador de Windows es bastante poderoso y eficiente, pero no tiene vista previa más allá de imágenes, y menos al presionar una tecla al estilo de macOS. Pues QuickLook te soluciona eso y le da un extra al explorador que puede ser muy útil.

Con QuickLook obtienes la posibilidad de presionar una tecla y poder previsualizar un documento de Word, una hoja de cálculo, un PDF, un archivo comprimido, o un simple GIF.

Standard Notes

Apps de notas no es algo que falte, pero hemos elegido a Standar Notes en esta lista por ser muy minimalista pero completa, compatible con múltiples plataformas, personalizable, extensible, enfocada en la privacidad con cifrado de extremo a extremo, y además open source.

Vectr

A principios del año hablamos de Vectr, un un editor de gráficos vectoriales fácil de usar y pensado para principiantes. También puede ser usado por usuarios avanzados que busquen una herramienta más sencilla.

Su curva de aprendizaje es muy baja y te permite hacer muchas operaciones básicas sin muchos dolores de cabeza. Y, es gratuito.

