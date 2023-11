Me han aceptado la ayuda de 200 euros tras 11 meses de espera: así he consultado su estado de tramitación

La ayuda de 200 euros es una prestación que concedió el gobierno central tanto en 2022 como en 2023. Si bien, su tramitación durante este año ha sido un tanto caótica, puesto que pese a que la norma dictaba que esta ayuda debía estar ingresada como muy tarde el 30 de junio. Pero esa fecha pasó y fueron miles los españoles que pese a cumplir los requisitos no recibieron el ingreso ni tampoco una carta de denegación, aunque esto último es algo que está comenzando a llegar en las últimas semanas.

Ahí comenzó una auténtica agonía para muchos que no sabían si darse por rendidos para recibir esta ayuda de 200 euros. Pero Hacienda llegó a confirmar que el volumen de solicitudes había sobrepasado su capacidad y que seguirían pagando más allá de la fecha límite. El problema aquí es que no pusieron otra fecha máxima y a día de hoy son muchas las personas que no confían en que lo vayan a recibir.

Hacienda se toma su tiempo, pero termina pagando

Pero la realidad es que estando ya a finales de noviembre hemos visto como un expediente se comenzó a mover el 17 de noviembre. Todo esto con una espera que comenzó el 15 de febrero (primer día para poder solicitar la ayuda y momento en el que se solicitó), siendo en total en torno a 11 meses de espera para poder obtener una ayuda que persigue ayudar ante el aumento de inflación.

Además, un movimiento que ha sido una auténtica sorpresa porque Hacienda no cuenta con un sistema de notificaciones eficientes. Debes estar "obligado" a visualizar la ventana de expedientes para comprobar si efectivamente se ha empezado a mover o no. En concreto, hay que seguir los siguientes pasos para poder comprobarlo:

Acceder a la sede electrónica de la Agencia Tributaria.

Pulsar en el botón azul de la esquina superior derecha y pulsar en Mis Expedientes en la ventana que se abre.

en la ventana que se abre. Acceder usando Cl@ve o Certificado digital.

Una vez registrado, aparecerá el correspondiente expediente de ingreso que indica que la ayuda ya ha sido aprobada y está pendiente de Hacienda para que hagan el ingreso a la cuenta que especificaste en la solicitud. En nuestro caso, la solicitud se aprobó incluso con un recurso que se impuso a principios de julio al no tener la respuesta por parte de Hacienda en los tiempos fijados por la ley.

Con esto queremos decir que ya sabemos que Hacienda se toma unos plazos muy dilatados para todos sus trámites y lo estamos viendo muy claro con la ayuda de 200 euros. En los diferentes foros son muchas las experiencias de contribuyentes que a día de hoy no han recibido la correspondiente ayuda.

