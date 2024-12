El MIT ha liberado este famoso curso para aprender Python desde cero: así puedes descargarlo gratis

Puede que uno de tus propósitos para el año que viene sea aprender Python, un lenguaje de programación tremendamente atractivo tanto por su uso extendido como por ser uno de los más demandados, como puedes comprobar en varios estudios como este de Hired (aplicado a lenguajes para la IA), este del frances developpez o el clásico del índice TIOBE.

Ya sea porque trabajas en el sector de la programación y estimas que ya es el momento de comenzar con Python como si directamente te planteas un cambio radical en tu carrera profesional y no sepas por dónde empezar, Python es una magnífica opción tanto por la empleabilidad como porque resulta más intuitivo y fácil de aprender que otros lenguajes.

Y qué mejor que hacerlo de una entidad tan prestigiosa como el Instituto de Tecnología de Massachusetts, que tiene un curso completamente gratis disponible para descarga para empezar desde cero con Python. Bájalo a tu ordenador y cúrsalo dónde, cuándo y cómo tú quieras.

Descarga gratis uno de los mejores cursos para iniciarse en Python del MIT

Pocas presentaciones necesita el MIT, probablemente la universidad tecnológica más reputada y famosa del mundo, de cuyas aulas han salido algunas de las personas más relevantes del sector tech. Estudiar en el MIT no está al alcance de cualquiera, pero ahora puedes cursar por tu cuenta uno de sus cursos base para aprender Python, llamado 'Introduction to Computer Science and Programming in Python' (traducido: 'Introducción a la Informática y la Programación en Python').

Está diseñado para principiantes en la programación, por lo que si ya tienes experiencia podrás saltarte algunas partes, de modo que no necesitas conocimientos previos. Además, el curso está bien estructurado para un guiado paso a paso, con sesiones cortas y prácticas. Así, estiman que puede hacerse con apenas dos clases por semana de una hora cada una, con sesiones extra para resolver dudas y hacer preguntas.

La división del temario consta de algunas sesiones de programación básicas donde se aprenden conceptos como las iteraciones, manipulación de cadenas, iteraciones, funciones, listas o recursiones; sube de nivel con la programación orientada a objetos; la depuración y búsqueda de fallos; mejora de la eficiencia a la hora de programar, la gestión y manejo de datos y la aplicación de este lenguaje a diferentes áreas de conocimiento.

La forma de aprendizaje incluye vídeos de las clases, apuntes exhaustivos, bastantes ejercicios para practica y proyectos reales y hasta material extra. Asimismo, cuenta con diferentes tests para evaluar tus conocimientos.

Para descargar 'Introduction to Computer Science and Programming in Python' solo tienes que acudir a la web del MIT de OpenCourseWare, donde encontrarás la página principal del curso. Desplázate hacia abajo hasta que en la columna de la derecha, en la parte inferior, veas 'Download Course', para que se baje el ZIP con todos los materiales a tu ordenador. Luego, abre 'index.html' para visualizar todo el contenido.

Vía | Facialix