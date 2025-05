Hace 44 años Bill Gates pasó toda la noche desarrollando un videojuego para cerrar un trato millonario. Es uno de los peores de la historia

Microsoft comenzó su andadura en 1975 de la mano de Bill Gates y Paul Allen tras dejar atrás otras ideas de negocio (algunas de las cuales todavía ahora serían interesantes). Aunque el éxito de Microsoft hoy en día es incuestionable y no hay más que ver la hegemonía de Windows frente al resto de sistemas operativos de escritorio a lo largo de las últimas décadas, los inicios de Microsoft fueron difíciles y literalmente, alguna tecnología logró quitarle el sueño a Gates.

Esta curiosa anécdota data precisamente de ese Microsoft primigenio, cuando allá por 1981 Bill Gates tenía que desarrollar software para IBM. Ni IBM ni Microsoft eran lo que son hoy en día (para bien o para mal) y para la empresa de Gates y Allen que saliera bien era esencial su devenir. Aunque esta colaboración de Microsoft a IBM es considerada como positiva, tiene ciertas luces y sombras. Sin ir más lejos, incluía un videojuego que se ganó las críticas de Apple.

Bill Gates creó uno de los mejores SO que existen y también uno de los peores juegos

A principios de los 80 Bill Gates convenció a IBM de que su startup era la idónea para desarrollar el sistema operativo de su nuevo ordenador. ¿El problema? Que realmente Microsoft todavía no tenía un SO completo para vender. Así que adquirieron el sistema 86-DOS (o 'Disk Operating System'), lo renombraron como PC Dos y lo vendieron a IBM por 430.000 dólares.

La cuestión estaba en que el acuerdo incluía una versión de BASIC y algunos juegos para promocionar sus posibilidades. Así que Bill Gates se puso a desarrollar algún título a contrarreloj junto con Neil Konzen. El resultado sería Donkey.bas, un juego un tanto absurdo cuya dinámica era esquivar burros en la carretera. Bill Gates en una conferencia en 2001 narraba cómo lograron la hazaña en una sola noche y con un calor infernal:

Estábamos sentados con el prototipo de IBM en una pequeña habitación. IBM insistió en que pusiéramos una cerradura en la puerta, así que estábamos en ese cuartito cerrado con llave. Tuvimos que desarrollar dentro de esa sala, donde siempre hacía unos 38 grados. Esa noche escribimos un pequeño programa para mostrar de lo que era capaz BASIC en un PC de IBM. Ese fue DONKEY.BAS. En ese momento nos pareció emocionante.

¿Qué tal salió ese juego hecho en tiempo récord? Pues regular. Como recoge Business Insider, cuando un antiguo empleado de Apple se puso delante de un PC de IBM quedo bastante poco impresionado por la selección de juegos incluida, destacando Donkey.bas como 'el juego más vergonzoso de todos los tiempos'. Por si fuera poco, lo remató asegurando que 'el concepto del juego era tan malo como los gráficos mediocres que utilizaba'.

Donkey.bas | Wikipedia

La sorpresa fue mayúscula cuando entre los créditos de Donkey.bas encontró a Bill Gates y a Konzen, un joven hacker que más tarde se convertiría en director técnico de Microsoft en el proyecto Macintosh. Ya no es que lo hubiera desarrollado Gates, sino que además se atreviera a aparecer en los créditos.

Pero Bill Gates y Microsoft no solo no se avergonzaron, sino que guardaron Donkey a buen recaudo para lanzarlo después en 2001 en versión 3D para demostrar cuánto había progresado la empresa, aunque en este caso se titulaba Donkey.net y consistía en atropellar al burro. Como curiosidad, Bill Gates se enganchó a otro juego clásico de Microsoft: el buscaminas. Tanto es así que tuvo que desinstalarlo para que su productividad no decayera.

Si queréis probar por vuestra cuenta el Donkey original, buenas noticias: el MIT tiene una versión para navegador.

