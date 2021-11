Neeva, el buscador de un ex líder de Google: de un lanzamiento simple a varias novedades que le empiezan a dar personalidad

Neeva es un motor de búsqueda desarrollado por el ex ejecutivo de Google, Sridhar Ramaswamy, que en su día dirigió el negocio publicitario de la compañía. Fue lanzado oficialmente el pasado mes de junio.

Para destacar en este mercado de los buscadores, en el que Google es la empresa que reina y donde hay una competencia bien reconocida por los usuarios (con firmas como DuckDuckGo centrado en la privacidad y en constante crecimiento; Ecosia, también centrado en la privacidad y en el medio ambiente; o Brave Search que llegó al mercado casi a la vez que Neeva, entre otros), este buscador tiene ciertas particularidades.

Neeva destaca por no mostrar publicidad y porque solo recolectará datos de uso (durante 90 días para mejorar sus sugerencias) si tú se lo permites y no vende estos datos. Su coste, para evitar la publicidad, es de 5 dólares al mes, aunque puedes acceder a una prueba gratuita durante varios meses.

