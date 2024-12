Ya no tienes que poner tu fecha de nacimiento en internet para verificar la edad para menores: así funciona el nuevo sistema de la AEPD

En mi época adolescente era bastante común acudir a un cibercafé para navegar por internet o jugar online al Counter Strike: soy millennial, la última generación cuya pubertad la vivió fuera de las redes. Las generaciones venideras han tenido al alcance de su mano todo lo que internet puede ofrecerles: información a raudales, juegos, redes sociales o pornografía.

Existen sistemas de verificación por edad para proteger a las personas menores de 18 años, pero atendiendo a la realidad actual, no son suficientes, así que la Agencia Española de Protección de Datos se ha propuesto solucionarlo con un nuevo sistema de verificación de edad.

La verificación por edad tradicional no funciona

Poníamos la pornografía como ejemplo de acceso no autorizado de menores a internet porque una de las razones que esgrime la Fiscalía General del Estado para explicar el aumento de las agresiones sexuales de personas de menos de 18 años es el visionado inapropiado y precoz de pornografía violenta.

Otro ejemplo: Europa impuso una cuantiosa multa a TikTok hace un año por no proteger la privacidad de menores de edad y no tomar medidas para que menos de 13 años accedieran a la red social. Así que sí, aunque existen medidas para verificar la edad, no están siendo todo lo efectivas que deberían.

Hoy en día uno de los sistemas de verificación de edad más común es la autodeclaración, que esencialmente consiste en invitar al usuario o usuaria a proporcionar la edad con una declaración de veracidad. Pero la gente miente, pone otra edad que encaje y las puertas se abren.

Así que la AEPD se ha puesto manos a la obra para solucionarlo con un mecanismo que lidie con el parámetro de edad en el dispositivo de la persona en cuestión sin que su identidad o condición de menor sea accesible para los servicios.

La idea, según la directora de la AEPD es conjugar ' la protección a la infancia y el interés superior del menor con el derecho fundamental a la protección de datos de todos los ciudadanos'. Y es que aunque la propuesta se centra en menores, toda la ciudadanía tendrá que verificar su edad para el acceso a webs, aplicaciones y videojuegos con violencia o sexualmente explícitos.

Cómo funciona el sistema de la AEPD para verificar la edad

La propuesta de la Agencia Española de la Protección de Datos pasa por un Decálogo de principios de verificación de edad y protección de menores ante contenidos inadecuados que sirve como base, acompañada a su vez por una infografía resumen, una nota técnica con los detalles y vídeos del funcionamiento.

A modo de resumen, los objetivos de este decálogo son evitar la identificación, seguimiento o localización de menores a través de internet, garantizar anonimato de personas adultas, aplicación solo a contenidos inadecuados, garantizar la patria potestad de la familia, minimización de los datos recopilados y compartidos a terceros y que estos sistemas trabajen de acuerdo con los principios y soluciones de normativa estatal y europea, donde la identidad es un derecho gracias a a la regulación eIDAS2 y la cartera digital europea.

Esquema del sistema implementado en pruebas

Asimismo proporciona tres alternativas técnicas para verificar la edad que, si bien no son la solución final, sí que sirven para explorar vías para implantar un sistema de verificación de edad efectivo:

Para un ordenador o consola de videojuegos , será necesario disponer de una aplicación de verificación de edad para que, al intentar acceder a un contenido para adultos, antes pase por dicha app para dar el visto bueno. Así, será requisito contar con un código QR que podrá ser proporcionado por la FNMT instalado en su móvil que le permita demostrar a la app de verificación que supera la edad mínima.

, será necesario disponer de una aplicación de verificación de edad para que, al intentar acceder a un contenido para adultos, antes pase por dicha app para dar el visto bueno. Así, será requisito contar con un código QR que podrá ser proporcionado por la FNMT instalado en su móvil que le permita demostrar a la app de verificación que supera la edad mínima. Con un teléfono Android , se instalará la aplicación de verificación de edad y será necesario contar además con una app de cartera digital de modo que la aplicación de verificación acuda a los datos de la cartera para comprobar la edad.

, se instalará la aplicación de verificación de edad y será necesario contar además con una app de cartera digital de modo que la aplicación de verificación acuda a los datos de la cartera para comprobar la edad. Con un iPhone el procedimiento será similar: contar con la aplicación de verificación de edad, la extracción de los datos necesarios para verificar la edad con una aplicación protegida con biometría y firma digital y finalmente una aplicación de contenidos adaptada para trabajar con la app de verificación.

Con los criterios desarrollados en el catálogo y tras el pertinente informe de la AEPD, la encargada de evaluar la idoneidad de los sistemas será la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Finalmente será la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) quien ya se encuentra desarrollando una aplicación gratis y que estará a disposición pública que cumplirá con la función de acceder a un documento oficial para conocer la edad.

La idea es que este sistema se implemente primero en plataformas de vídeo como YouTube o Netflix en aplicación de la Ley General de Comunicación Audiovisual de 2022, que obliga a estas plataformas de intercambio de vídeos a establecer sistemas de verificación en función del contenido, impidiendo el acceso a aquellos considerados como nocivos.

Así, si una plataforma no califica correctamente el contenido, entonces podrá pasar a engrosar una lista de bloqueo para herramientas de control parental, servidores DNS o penalización en buscadores.

