Nueve webs imprescindibles para ver películas gratis online y de manera legal

Estamos viviendo una época en la que existen muchas plataformas de pago para poder visualizar películas y series de calidad, tanto offline como online, sin tener que esperar a que se retransmitan por alguna cadena de televisión. Pero a veces para disfrutar de un contenido similar no hace falta tener una suscripción de este estilo, y no, no nos referimos a descargar de webs sin autorización cualquier contenido cinematográfico.

En internet hay algunas páginas webs que son completamente gratuitas y también legales que ofrecen muchos títulos de cine online. En algunas de ellas no es necesario ni registrarse, así que se hace completamente accesible a cualquier persona.

YouTube

El clásico YouTube, más allá de contener una gran cantidad de vídeos de tus creadores favoritos, informativos o de música, también tiene un catálogo realmente amplio de películas. En este caso son completamente legales su difusión debido a que los derechos de autor han expirado por antigüedad, así que te vas a encontrar un catálogo algo desfasado.

Para poder ayudarte a encontrar estas películas existe Legalmente gratis que es una página web que te selecciona el catálogo gratuito que existe en YouTube. En esta vas a poder filtrar por las categorías que más te interesan o directamente buscar un nombre de película para consultar si existe en YouTube.

Rakuten TV

Aunque Rakuten TV es conocida por todos como una de las plataformas de alquiler de películas más importantes en la actualidad, lo cierto es que también cuenta con un apartado de películas completamente gratuitas justo en la parte superior de la pantalla. El único inconveniente que te vas a encontrar es el registro que vas a tener que realizar para acceder a este contenido, aunque sin tener que pagar absolutamente nada.

Entre las opciones que se van a poder encontrar en este catálogo se destaca Rec, El perfume, La mujer del infierno o Truman. Todas estas cuentan con una gran calidad y están dobladas a nuestro idioma para poder disfrutarlas sin tener que pagar absolutamente nada.

RTVE Play

La televisión pública española cuenta con una página web abierta a todos los usuarios en el que se ofrecen diferentes contenidos de calidad. Entre ellos se puede encontrar primeramente todos los programas y series que son propiedad de RTVE y que se han retransmitido a través de su canal de televisión. Pero además de esto, también recuperan películas que han salido en sus canales.

En este caso, el uso es realmente sencillo, aunque desde hace poco te pide registrarte o iniciar sesión con una cuenta que ya tengas. Seguidamente, todas estas película y series también las vas a poder transmitir a tu televisor gracias a la función de Chromecast que integra. Entre los contenidos que incluye destaca Downton Abbey, Aguas oscuras o Retrato de una mujer en llamas.

Pluto TV

PlutoTV se ha puesto bastante de moda en los últimos años debido a las políticas que están siguiendo. En este caso se habilita la posibilidad de ver cine gratuito en directo, como si se tratara de un canal de televisión tradicional, pero también hacerlo bajo demanda.

Es una realidad que no se van a encontrar las últimas películas taquilleras, pero si que hay títulos interesantes como por ejemplo 'Ghost in the Shell' o 'La decisión de Sophie'. Todo esto agrupado en diferentes canales por cada uno de los estilos de películas que se van emitiendo.

Crunchyroll

Los fans de anime también tienen en Crunchyroll un catálogo de películas que son completamente gratuitas, aunque con publicidad. En el caso de que quieras retirar toda esta publicidad, vas a tener que pasar por caja, aunque como decimos no es necesario.

Como ocurre con el anime en general, principalmente se pueden encontrar series que disfrutar, pero alguna película sí que se va a poder encontrar de manera escondida. Entre estas destaca, 'For whom the alchemist exists', 'Peace Maker Kurogane'o 'Yes, No or Maybe?'.

PLEX TV

Plex TV puede ser para muchas personas aquí en España desconocida. Y esto se debe principalmente a que todos los títulos de cine que ofrece son gratuitos pero con publicidad y sin estar doblados al castellano. Esto quiere decir que la única forma de verlos es haciendo uso de los subtítulos en inglés que integra de manera predeterminada.

Tivify

Tivify en un principio solicita que te suscribas a alguno de sus programas de pago para poder visualizar todo el contenido del que disponen. Pero lo cierto es que también cuenta con un plan gratuito después de estos que te permite ver todas las películas que se han emitido en la última semana. Estas han debido salir tanto en cadenas abiertas como Antena 3 o Telecinco, o en las de pago como por ejemplo TNT.

EFilm

Si eres un gran fan del cine, tanto clásico como de animación, EFilm puede terminar siendo tu plataforma favorita. Esto se debe a que se pueden encontrar tanto películas muy conocidas como algunas que no lo son tanto al ser de directores independientes. Todas estas películas al perder los derechos se convierte en accesibles, así que no va a tener que pagar absolutamente nada por verlas en esta plataforma. Lo único que se requiere es que tengas un carnet de biblioteca.

rlaxx

Este servicio, que se encuentra actualmente en una fase beta, funciona realmente bien con numerosos contenidos en lo que se refiere a programas, pero también a películas. No hará falta registrarte, ya que únicamente deberás esperar a que cargue la aplicación en tu navegador y seleccionar el contenido que más te guste en la parte superior al pulsar en A la carta. Igualmente, también podrás visualizar canales en vivo, así como su programación.

Una versión anterior fue publicada en julio de 2022.

En Genbeta | Además de TV por Internet, Pluto TV tiene buenas series y películas que puedes ver gratis