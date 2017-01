¿Por qué Movistar+ utiliza subtítulos descargados de Internet?

Ayer saltaba la noticia, los chicos de MundoPlus habían pillado a Movistar+ utilizando subtítulos descargados de Internet en una de sus series. Un caso especialmente llamativo si tenemos en cuenta que la plataforma es de pago, por lo que de ellos se espera que recurran a servicios profesionales que aseguren la calidad de los subtítulos.

No es la primera vez que los subtítulos en las plataformas de pago dan de qué hablar, de hecho, a la recién estrenada HBO España también se la ha criticado por sus múltiples problemas de sincronización con ellos. Por lo tanto, estamos ante una asignatura pendiente generalizada, aunque poco sorprendente en cuanto vemos cómo está el panorama de los subtítulos.

El problema principal, la razón detrás de tanto descuido, es muy fácil de explicar. Tal y como explicó hace unos meses nuestro compañero David Pastrana en VayaTele, simplemente en España, aún habiendo un creciente número de amantes de la versión original subtitulada, el share que estos representan es prácticamente olvidable en términos relativos.

El share de los que ven series en VOS es ínfimo

Poca gente vemos series en versión original con subtítulos en el idioma original, por lo tanto no es rentable, y es una de las razones principales por las que casi siempre los programas en este formato suelen cuidarse menos y relegarse a otros horarios. Eso explica que se dan casos como los de Movistar+ o que servicios como HBO España lleguen cuidando tan poco este aspecto.

El problema con todo esto es cuando este descuido se convierte en un suplicio para el espectador. Ya no sólo para los amantes de la versión original subtitulada, sino sobre todo para todas esas personas sordas que sólo pueden ver la televisión con subtítulos. A ellos sólo les queda quejarse y que esas peticiones lleguen a oídos de las cadenas.

Porque lo que está claro es que, teniendo en cuenta la ínfima cantidad de usuarios que solicitan estos subtítulos, para las cadenas no supone ninguna diferencia significativa en sus audiencias el tratarlos mejor o peor.

En cualquier caso, si estos servicios aspiran a combatir las descargas P2P como lo hace Spotify en el ámbito musical, no pueden dejar de lado el hecho de que muchos de los que recurren a ellas lo hacen para ver sus series favoritas en cuanto salen. Y como cuando salen lo hacen en versión original, es importante que cuiden cada vez mejor los subtítulos.

¿Es para tanto el caso de Movistar+?

Y 24 horas después ahí sigue. A estas alturas ya se deben haber enterado, así que les debe dar exactamente igual. pic.twitter.com/6QaBkpRY2d — David Pastrana (@davidpastrana) 11 de enero de 2017

Pero vayamos al caso de Movistar+, que después de todo es el que ha causado el revuelo en las últimas horas y el que ha hecho que hablemos de los subtítulos. Nuestro compañero David Pastrana de Vaya Tele ha podido comprobar esta madrugada que el caso denunciado por MundoPlus es real, y que efectivamente los subtítulos del capítulo 7x07 de Shameless pertenecen a addic7ed. De hecho, esta mañana también hemos visto que el problema aún no se ha corregido.

Se trata únicamente de los subtítulos en inglés, y sólo ha encontrado este problema en un único capítulo de una serie concreta. Aunque esto hace que no parezca un problema demasiado serio, sigue siendo bastante sangrante que hayan preferido recurrir a subtituladores amateurs que cuelgan gratis su trabajo, o que a la hora de comprar los derechos audiovisuales de la serie no se incluyese una pista de subtítulos en el idioma original. No olvidemos que es un servicio de pago.

Lo preocupante aquí no es el caso en el que se ha visto que utilicen unos subtítulos sacados de Internet. Lo verdaderamente preocupante es la posibilidad de que lleven tiempo haciéndolo sin que nos enteremos, sólo que esta vez se les haya colado la presentación del subtitulador.

Como nunca es bueno quedarse con sólo una versión de la historia, nos hemos puesto en contacto con Movistar+ para intentar que nos den su versión de los hechos y nos expliquen por qué han recurrido a addic7ed. En cuanto tengamos respuesta por su parte actualizaremos el artículo para daros su versión de los hechos.

