Las principales novedades de Windows 11 22H2 Moment 4: cambios en el Explorador y una nueva forma de hacer copias de seguridad

Está siendo una semana de 10 para lo que respecta al software de consumo, puesto que tras la actualización de macOS Sonoma, en Windows también nos hemos encontrado una interesante actualización con la que se va a tratar de cerrar la versión 22H2. Porque sí, esta actualización de la que hablamos no se trata de la esperada actualización 23H2, sino que es un retoque a la versión 22H2 que es la que estamos usando actualmente y que se ha llamado Moment 4 y que presentaron la semana pasada.

Esta actualización de Windows 11 22H2 Moment 4 ya la puedes instalar en tu ordenador como ya te hemos contado. En este caso la actualización 'Moment' corresponde a una serie de pequeños retoques a una gran versión que añade nuevas funciones y características. Pero este parche era muy esperado por los cambios que llegan sobre todo en inteligencia artificial. Aunque al final para todos los europeos ha sido una versión descafeinada. En este artículo analizamos las principales novedades que aterrizan en nuestros equipos.

Copilot como una novedad ausente de Windows 11 22H2 Moment 4

La principal novedad que esperábamos ver en este parche para Windows 11 era precisamente la llegada de Copilot, tras el mal sabor de boca que nos dejó cuando lo probamos hace unos meses en una versión preliminar. Y es que esperábamos algo más que un acceso directo a Edge para hablar con Bing Chat. Pero el resultado ha sido que en Europa esta funcionalidad no ha llegado.

Tal y como se recoge en el blog oficial de Microsoft, Copilot no ha podido desembarcar en Europa, y, por tanto, en España, al no haber recibido la aprobación por parte de las autoridades regulatorias. Como resultado, los usuarios que tenemos esta actualización instalada nos vamos a encontrar con el acceso directo a Copilot en la barra de tareas, pero al pulsar sobre el, no veremos nada.

En concreto se abrirá una nueva ventana en Edge completamente en blanco, haciéndolo algo inútil de tener en la barra de tareas. Ahora solo queda esperar para comprobar si esta novedad termina llegando en un parche posterior o habrá que esperar a 23H2 para usarlo.

Nuevo explorador de archivos

Pero además de Copilot también tenemos otras novedades importantes como por ejemplo la llegada de un rediseño para el explorador de archivos en Windows 11, con un diseño basado en WinUI. Ahora la barra de direcciones admitirá las carpetas locales y también el acceso a OneDrive de una manera sencilla. Además, también se contará con un cuadro de información de la sincronización de los archivos con Drive o almacenamiento restante que queda.

El comando Alt + Mayus + P abrirá un panel de detalles dentro del explorador de archivos con información útil de los documentos que vayas seleccionando. Esta información contextual muestra la fecha de creación, de modificación o la ubicación.

Pero lo verdaderamente importante es la nueva función de Galería donde se almacenarán todas tus fotografías de una manera mucho más visual. Está organizada por meses y siempre las últimas fotografías aparecerán en la parte superior de la ventana.

Paint o ClipChamp son más inteligentes

Otro cambio importante lo tenemos presente en dos aplicaciones nativas del sistema: Paint o ClipChamp. En el caso de Paint se agrega una nueva característica de generación de contenido a través de inteligencia artificial. Es decir, en Paint vas a poder introducir un prompt de texto con lo que quieres generar para que aparezca delante de ti. Esto es algo que se une a los recientes cambios que permiten a los usuarios eliminar el fondo de cualquier imagen en un solo clic como ocurre en Photoshop.

ClipChamp por su parte va a poder generar vídeos automáticamente a través de los fotos y vídeos que tu mismo selecciones en su línea de tiempo. Esta funcionalidad es gracias a la inteligencia artificial para poder crear algo lo más coherente posible.

Otras novedades de esta actualización

Nueva función de copias de seguridad en Windows 11. Esta característica de configuración permitirá guardar en la nube nuestra configuración, contraseñas e incluso aplicaciones para poder transferirlo a otro ordenador de una manera rápida al realizar una configuración inicial.

La aplicación Fotos cuenta con nuevas herramientas de edición. Se agrega la posibilidad de desenfocar el fondo o detectar la localización de una imagen.

cuenta con nuevas herramientas de edición. Se agrega la posibilidad de desenfocar el fondo o detectar la localización de una imagen. La función Narrador cuenta con una voz más natural y humana.

cuenta con una voz más natural y humana. Recortes permite grabar la pantalla con soporte para micrófono y audio.

permite grabar la pantalla con soporte para micrófono y audio. En lo que respecta a accesibilidad , se ha mejorado la capacidad de acceso por voz sobre todo a la hora de crear un nuevo texto. De esta manera, a través de un comando de voz se va a poder corregir una errata en un texto de una forma sencilla. El comando a usar puede ser "Corregir eso" o "Corregir [mencionar el texto]".

, se ha mejorado la capacidad de acceso por voz sobre todo a la hora de crear un nuevo texto. De esta manera, a través de un comando de voz se va a poder corregir una errata en un texto de una forma sencilla. El comando a usar puede ser "Corregir eso" o "Corregir [mencionar el texto]". Desde Microsoft quieren cambiar la forma en la que utilizamos las contraseñas de diferentes inicios de sesión . Con esta actualización ahora se va a poder configurar una clave de acceso a cualquier aplicación o sitio web de soporte que sea segura. Tras configurar esta contraseña se va a poder iniciar sesión sin ningún tipo de esfuerzo gracias al reconocimiento facial, la detección de huellas o un PIN que entra dentro de Windows Hello.

. Con esta actualización ahora se va a poder configurar una clave de acceso a cualquier aplicación o sitio web de soporte que sea segura. Tras configurar esta contraseña se va a poder iniciar sesión sin ningún tipo de esfuerzo gracias al reconocimiento facial, la detección de huellas o un PIN que entra dentro de Windows Hello. Se agrega una opción a la hora de pulsar en una aplicación que se ejecuta en la barra de tareas se verá una opción para forzar su cierre si está fallando.

