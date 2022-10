Ya puedes actualizar a Windows 10 22H2: cómo instalarla y todas las novedades

Durante el pasado mes de septiembre, los usuarios de Windows 11 pudieron disfrutar de la actualización 22H2, la clásica actualización de otoño que otorga Microsoft a sus usuarios y que trae multitud de novedades al sistema operativo, siendo hasta la fecha la actualización más importante de la compañía. Sin embargo, Windows 11 no es el único sistema operativo que contará con esta actualización. Y es que como bien sabéis, Microsoft también mantiene actualizado Windows 10, ya que todavía se trata del sistema operativo que más usuarios tiene.

Tal y como ya comentamos en su día, la actualización 22H2 también llegaría a Windows 10, con un buen puñado de mejoras para los usuarios. Sin embargo, Microsoft se guarda las novedades más importantes para Windows 11, ya que es el sistema operativo en el que más centrados están. Dicha actualización ya está llegando a todos los usuarios de manera progresiva, y en este artículo te comentamos cuáles son las principales características que nos trae esta actualización y cómo instalarla en nuestros equipos.

Microsoft está centrada en Windows 11, y esta actualización lo demuestra

Aquellos que están inscritos en el programa de insiders de Microsoft ya han podido descubrir todas las novedades que ofrece esta nueva versión, aunque no ha sido hasta ahora cuando ha comenzado a llegar a todos los usuarios. Los cambios esta vez no son tan destacados como en anteriores actualizaciones anuales, ya que la compañía los reserva para Windows 11. Sin embargo, mejora la experiencia de uso para aquellos usuarios que todavía no han actualizado.

La lista de cambios es más una lista de mejoras y arreglos, por lo que no encontraremos prácticamente ninguna característica nueva que probar. Entre lo más destacado encontramos la opción de poder recibir notificaciones importantes cuando el modo de concentración está activo, y un buen número de correcciones del sistema para mejorar la estabilidad del mismo.

Para poder instalar la actualización 22H2 de Windows 10 es necesario contar como mínimo con Windows 10 20H2. En el caso de que cumplamos con este requisito, lo único que tenemos que hacer es irnos a Configuración > Actualización y seguridad > Windows Update y presionar sobre el botón de 'Buscar actualizaciones'. Si aún no has instalado la actualización, debería de aparecer una sección en este mismo menú con el título de 'Actualización de características a Windows 10, versión 22H2'. De esta forma, tan solo tenemos que presionar sobre 'Descargar e instalar' y el sistema comenzará a actualizarse.

Microsoft ha aclarado que Windows 10 seguirá recibiendo soporte hasta al menos octubre de 2025, ofreciendo actualizaciones de seguridad y correcciones del sistema.

Para aquellos que esperaban el resto de actualizaciones que no llegaron en la 22H2 de Windows 11 también hay buenas noticias. Y es que las novedades que faltaban ya se están desplegando también, así que ya podemos ir a Windows Update para comenzar la instalación. Entre las novedades se encontraban las pestañas en el Explorador de Archivos, o la recuperación de la función de 'arrastrar y soltar' en la barra de tareas.

