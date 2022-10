Qué fue de Zattoo, el predecesor de Tivify que cambió para siempre cómo veíamos la TDT

Hace 15 años, aquí en Genbeta, nos hacíamos eco por primera vez de un servicio llamado Zattoo, que permitía entonces, a cualquiera que dispusiera de conexión de banda ancha, registrarse gratuitamente y descargar una aplicación (multiplataforma) para ver canales de TV en su PC.

"No suena muy revolucionario, hoy en día hay docenas de plataformas que permiten hacer eso", estarás pensando si no viviste aquella época. Pero créeme, en aquella época no era algo tan habitual: hasta poco antes, "veo la TV en mi PC" era sinónimo de "me he comprado una tarjeta sintonizadora y he configurado software específico". Que la fuente de la 'señal' de TV fuera Internet sí era una revolución.

Y Zattoo nos permitía acceder a todos los canales españoles que emitían por entonces en abierto (recuerda, todavía quedaban 3 años para la generalización del uso de la TDT). Y también nos permitía hacerlo de forma fluida y sin cortes, en lo que por aquel entonces considerábamos "alta calidad" (aunque la calidad no era tan alta si insistías en maximizar la pantalla, claro).

Que Zattoo fuera gratis no significaba que no tuviera un modelo de negocio: sus ingresos derivaban de la emisión de publicidad justo antes de comenzar a mostrarnos la señal en vivo de un canal (¿querías cambiar de canal? Pues, ¡zas!, otro anuncio). Habrán pasado 15 años, pero... ¿no os recuerda un poco a lo nuevo de Netflix?

En cualquier caso, Zattoo estaba en auge por aquel entonces. Implantada en varios países europeos (pese a ser una empresa estadounidense), la empresa decía tener por aquel entonces 240.000 usuarios activos y hasta 30.000 usuarios nuevos cada semana.

Las TVs dijeron "¡paga!" a Zattoo. Zattoo dijo "¡paga" al usuario. Y se acabó lo que se daba

Sin embargo, tan sólo dos meses después de ese desembarco, supimos que las grandes televisiones españolas habían decidido denunciar a Zattoo por emitir sus contenidos sin solicitar permiso para ello.

Según Zattoo, legalmente tenían las espaldas cubiertas, pues poseían una licencia como servicio de difusión por cable, lo que les permitía realizar la retransmisión de canales. Pero la cosa no estaba tan clara; así explicaban por aquel entonces nuestros compañeros de VayaTele/Espinof la polémica legal:

"Aunque Zattoo se defiende diciendo que al ser considerado por el Gobierno como un cableoperador tiene que reemitir las emisiones analógicas por ley, lo cierto es que la ley dice también que el cableoperador tiene que llegar a un acuerdo, monetario o no, para poder reemitir la señal de los canales analógicos". "Y aunque a muchos nos fastidiaría dejar de ver la televisión a través de Zattoo, cuando las cadenas tienen razón, hay que dársela".

Sin embargo, durante todo un año, dicho conflicto permaneció 'en stand-by', un tiempo en el que Zattoo se siguió popularizando (en su primer aniversario en el mercado español contaba ya con un millón de usuarios), y era habitual que los bloggers realizaran coberturas en directo de eventos deportivos con el editor del blog y Zattoo compartiendo pantalla.

Qué cosas hacíamos antes de que existieran Twitch y las emisiones en directo de YouTube...

Y entonces, en agosto de 2008 (para entonces sumaba ya 27 canales), de pronto, Zattoo anunció que pretendía cobrar por el uso de su aplicación en España: 2,4€ de "pago simbólico" por dos meses (el propio mes de agosto, y septiembre), dejando en el aire qué ocurriría a partir de de octubre.

Alegaban como razón de este pago aparentemente extraordinario las "recientes inversiones" para mejorar la calidad de imagen, así como "el coste que representa el pago que realizamos mensualmente a las entidades gestoras de derechos de autor para poder emitir legalmente". Dicho pago parece la razón real del fin de su gratuidad: en otros países, en el que no tenían que pagar a las gestoras de derechos, la plataforma siguió siendo gratuita.

Por supuesto, llegó octubre y Zattoo no recuperó la gratuidad: empezó a costar 1 € al mes, con una oferta complementaria para ver los 8 canales principales del momento a mayor resolución (576 x 528 píxeles) por 1,75 € mensuales. Por supuesto, llegados a este punto, muchos usuarios se bajaron del barco, pero Zattoo siguió ofreciendo su servicio en España hasta su cierre en nuestro país en 2010 (el año de la transición masiva a la TDT).

Segundas partes nunca...

Y, de pronto, casi 3 años después (diciembre de 2012), de pronto, Zattoo decide volver, cual hijo pródigo, al mercado español. Y lo hace como servicio freemium: recupera la gratuidad para su antiguo servicio con inserción de anuncios extra, y ofrece también una versión de pago sin anuncios por 4,49 € al mes o 29,99 al año.

Lo que sí es cierto es que, estéticamente, en esta segunda etapa la app de Zattoo lucía bastante mejor.

Pero, en esos tres años de espera, nuevos servicios con funciones similares se habían ganado el corazón de los usuarios españoles (Wuaki TV, Youzee..) e incluso algunos de los grandes canales de TV habían empezado a emitir ellos mismos en streaming. Parecía que Zattoo se había quedado sin hueco en nuestro mercado, de modo que pocos meses después intentaron atraer nuevos usuarios ofreciendo una nueva función: la posibilidad de grabar programas.

Una vez leías la letra pequeña, la cosa quedaba algo deslucida: no se grababan en nuestro disco duro, sino en el propio servicio en la nube de Zattoo, y se eliminaban automáticamente a los 20 días. Además, aunque los usuarios premium tenían espacio para grabar hasta 250 programas, para el resto se reducía a 20. Significativamente, aquella fue la última vez que hablamos de Zattoo en Genbeta.

Después de eso, silenciosamente Zattoo terminó replegando velas y en 2018 dejó de ofrecer su servicio en España. De hecho, aunque sigue emitiendo canales españoles, ahora lo hace exclusivamente para usuarios de Suiza, Alemania y Austria. Fue bonito mientras duró, Zattoo.