Por qué Windows se llama Windows: así nació la idea de un experto en marketing y cremas que no sabía nada de informática

Es curioso que una de las personas clave en revolucionar la estrategia de marketing de Microsoft en los años 80 era por aquel entonces vicepresidente de marketing de Neutrógena Corporation- la empresa de cremas- y no tenía ni un poco de idea de informática.

Hablamos de Rowland Hanson, que en la actualidad es el CEO de HMC Company y que fue quien decidió (y convenció al resto del equipo de Microsoft) de que Windows tenía que llamarse Windows para denominar a la clásica interfaz de las ventanas. De hecho, si vemos su blog personal en la web de HMC, cuya última entrada data de 2015 (donde habla precisamente de cómo ideó Windows) y que ofrece un diseño muy "kitsch" sigue sorprendiendo su talento para haber bautizado una de las marcas más reconocidas del mundo.

Cuando Hanson aterrizó en Microsoft estaba creando una empresa propia. Quería aires nuevos, más allá de Neutrógena. Una empresa de empleo le informó de que Microsoft buscaba directivos. De primeras, la idea no le atrajo. Además de que no sabía nada de informática, él es surfero y cambiar California por Redmond (lugar conocido por llover a menudo) no era una apetitosa opción. Decidió, de todos modos, reunirse con Bill Gates. El objetivo era decirle que no, pero hubo algo que le gustó: la pasión de Gates hablando de su empresa.

Qué diferencia hay entre una crema de un dólar y otra de 100

En el encuentro, Bill Gates le preguntó cuál era la diferencia entre una crema que costaba un dólar por una onza (así denominan en Estados Unidos a unos 30 mililitros) y una crema que costaba 100 dólares por la misma cantidad. Hanson dijo que "técnicamente... no hay diferencia. La vaselina funciona tan bien como la crema hidratante diaria de Clinique. Puede ser incluso más efectiva". Y concluyó que la diferencia residía en la marca y en la imagen que se creaba alrededor de una marca.

Y Gates dijo que por eso quería a Hanson en su empresa. Le daba igual que no supiera de ordenadores. Solo le importaba que "nadie en esta empresa ni en esta industria comprende eso. Y si podemos cambiar la percepción, podremos crear la realidad". Hanson se unió a Microsoft en 1983, año en el que se presentó Windows 1.0.

En su blog explica el creador de la marca Windows que "cuando me incorporé a Microsoft como Vicepresidente de Comunicación Corporativa, venía del sector de la cosmética y el cuidado de la piel, donde la percepción (la marca) era mucho más importante que la realidad".

Unos empleados que no confiaban en él

Entre sus más importantes tareas como vicepresidente de comunicación corporativa era el de poner nombres a los productos de modo que calasen entre el gran público. Por ejemplo, con uno de los productos estrella de esta empresa, Word, Hanson insistía en la necesidad de llamarlo Microsoft Word, pero sus compañeros no estaban de acuerdo. Tanto fue así que experto en marketing tuvo que decirle a Gates: "Bill, tienes que decírselo a tus empleados: yo no puedo convencerles".

Cuando llegó Hanson, Microsoft llevaba tiempo trabajando en su interfaz gráfica de usuario. Microsoft comenzó a trabajar en su producto, al que hasta el momento llamaba "Interface Manager". Hanson, desconocedor de la informática se puso a buscar información de qué era eso de Interface Manager.

Y encontró en la prensa que otros nombres que recibía era "gestor de ventanas" ("windows manager"), "consola de ventanas" ("windows shell") o "sistema de ventanas" ("windows system"). Por tanto, el nombre para él era lógico. Había que llamar a ese software "ventanas" para llegar a la gente. Pero los desarrolladores querían llamarlo "Interface Manager".

Para conseguir imponer su idea tuvo que recurrir de nuevo a Bill Gates que había decidido mantenerse al margen de esta disputa. Hanson le dijo: "Les he intentado explicar a todos las razones lógicas de esto y nadie lo acepta. Tienes que tomar la decisión. No puedo convencerles".