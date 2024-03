Quería saber si la Renta de 2023 me saldrá a pagar con el simulador de la web de Hacienda, y pregunté a un gestor si servía

Estamos a pocas semanas de que arranque la campaña de la declaración de la Renta 2024 con diferentes fechas de relevancia apuntadas en el calendario. El 3 de abril es el momento en el que podremos acceder al borrador para poder completarlo y enviar todos nuestros fiscales, pero de manera previa podemos hacer una 'prueba' para anticiparnos al resultado.

Precisamente, el hecho de no conocer si nos va a salir la declaración a devolver o a pagar puede generar mucha ansiedad. Para ello se cuenta con el simulador de la Renta, donde se pueden introducir todos los datos fiscales, que se podrán conocer el 19 de marzo, para tener una aproximación del resultado. Pero es importante destacar que todavía no está disponible el correspondiente para este año.

El simulador de la Renta 2023 no ha llegado... de momento

Son varios los medios que han publicado que el simulador de la Renta 2023 está ya disponible en la web en la Agencia Tributaria. Pero hay un pequeño detalle: es todavía el simulador de la renta de la campaña del año anterior. Esto es algo que se puede comprobar fácilmente al entrar en la web del simulador. En el seleccionador del idioma se especifica Renta Web 2022 (Versión open), cuando debería ser 2023.

Yo quería adelantarme a la campaña de la renta para saber si me salía a pagar o a devolver, y alguien se puede preguntar si el simulador del año anterior sirve para este y si el resultado que ofrece sigue siendo igual de válido si le introducimos datos fiscales aproximados.

Para salir de dudas, hemos hablado con Remo Domingo, director en iAsesoría y experto en asesoría fiscal. Le preguntamos sobre la fiabilidad de usar este viejo simulador con los datos que tenemos por casa como la nómina o los ingresos patrimoniales que recibimos de manera fija. Lógicamente, con los datos de todo el año 2023.

Su respuesta ha sido clara: no es recomendable. Hace referencia precisamente a los cambios tributarios que se han producido en este nuevo año de campaña.

Y es que precisamente Hacienda se adapta siempre a la situación tributaria general del país, haciendo cambios que, aunque puedan parecer sutiles, puede hacer que pagues más o menos en una declaración. Sus palabras concretas fueron las siguientes:

"Dado que se han modificado los mínimos personales y familiares, los importes de reducción por rentas del trabajo y actividades económicas y el resultado de 2022 a 2023 vendrá muy distorsionado por estos cambios."

De esta manera, si como yo te has planteado introducir tus ingresos económicos y las deducciones que creías más adecuadas, debes saber que el resultado puede estar distorsionado y no ser nada fiel a la realidad. También es importante destacar que cada año hay nuevas deducciones que se pueden aplicar a tu situación particular y que en este simulador obviamente no aparecen. En cualquier caso, parece un error que Hacienda no retire el simulador de la web principal de la renta de un año a otro, pues puede llevar a equivocaciones. Conservarlo indicando de forma más clara que es antiguo sí que puede resultar útil.

Pero... ¿Cuándo saldrá este simulador para la campaña actual? Como ya analizamos en un artículo anterior, este simulador no tiene una fecha concreta de lanzamiento y tampoco hay una fecha establecida en el calendario tributario. Aunque todo apunta a que habrá que esperar a en torno al 25 de marzo para que se pueda usar, atendiendo a que los datos fiscales estarán disponibles desde el 19 de marzo.

