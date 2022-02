Quiero abandonar Spotify: he probado todas las alternativas y no encuentro ninguna que esté completamente a la altura

No, esto no es una completa apología a Spotify. La razón por la que estoy intentando abandonar la plataforma, tras casi 15 años usándola, es porque aunque disfruto con el producto, no estoy contenta con la empresa. Para nadie es un secreto lo poco que ganan los artistas en Spotify, y la más reciente polémica en la que han sacrificado a Neil Young por un antivacunas es quizás la gota que derramó el vaso.

El punto es la decepción que me causa el hecho de que, a pesar del gran número de alternativas que existen, ninguna cubra todas las bases tan bien como Spotify. Obviamente es mi experiencia personal y tengo unas necesidades bastante específicas, pero lo que haré será resaltar todo lo que hacen bien los demás servicios que he probado, y aunque explique por qué no son suficiente para mí, quizás lo sean para ti si también estás buscando dejar Spotify.

Qué busco en un servicio de música en streaming

Como alguien que usa Spotify 100% para música, poco interés o alegría me causan los más de 1.000 millones de dólares que ha invertido la empresa en su imperio de podcasts. 100 millones de ellos nada más para garantizarse la exclusividad de un podcast que ha estado esparciendo desinformación a una enorme audiencia y que le ha ganado críticas y llamados a tomar responsabilidad por parte de organizaciones de derechos humanos. Todo eso mientras a los músicos les alcanzan mil escuchas para un café.

Además de todo lo que mencionaré a continuación, creo que también quisiera un servicio de música que no hiciera esas cosas. Pero ese es otro tema. Como la música es lo que verdaderamente me importa, busco:

Un catálogo amplio (el más amplio posible)

Buena calidad de sonido

Buenas recomendaciones

Aplicaciones multiplataforma de calidad

Soporte para todo tipo de dispositivos inteligentes

Control remoto y controles por voz

Sistemas y dispositivos que uso para escuchar música: Windows, macOS, Linux, iOS, iPadOS, Android, Android TV, WebOS, Google Home, Alexa (Echo + Fire TV), PS5, Xbox, Raspberry Pi (con Volumio).

[Spoiler] Servicios que ofrecen todo lo anterior y funcionan en todos esos dispositivos: Spotify

Qué ofrecen las alternativas y cuáles son las mejores

Servicios que he probado: Tidal, Qobuz, Deezer, Amazon Music Unlimited, Apple Music, y YouTube Music.

En cuanto al tamaño del catálogo, la mayoría de estos servicios van bastante parejos. Todos están por encima de los 70 millones, con Apple Music a la cabeza con más de 90 millones de canciones y Spotify en segundo lugar con más 82 millones .

En cuanto a calidad de sonido, YouTube Music es el peor en este aspecto. La música en la plataforma de Google está disponible a 256 kbps, y si tienes un mínimo de audiófilo dentro de ti, la compresión y el ruido te resultará extremadamente desagradable.

Curiosamente, el segundo peor lugar lo tiene Spotify, cuya calidad máxima sigue siendo 320 Kbps para los usuarios Premium, el detalle está en que incluso sin ser alta fidelidad, Spotify tiende a escucharse bien/aceptable en todo, y es bastante difícil distinguir entre esto y calidad sin perdida, especialmente si no tienes auriculares o altavoces que expriman hasta el último bit.

Si quieres la absoluta mejor calidad de sonido, ahí el ganador es de lejos Qobuz. Mi experiencia con esta plataforma es que su calidad Studio a 24-Bit hasta 192 kHz, suena incluso mejor que la calidad Master de Tidal. Y, tanto Deezer, como Amazon Music HD, y Apple Music ofrecen música en calidad sin perdida, además de canciones con Dolby Atmos y audio 360, dependiendo del dispositivo con el que uses el servicio.

En precio también van todos parejos, la mayoría de suscripciones básicas cuestan 9,99 euros al mes, excepto Qobuz, que empieza desde 12,50 euros al mes. Amazon Music y Apple Music te dan "más por menos", ya que ambos servicios ofrecen calidad sin perdida por el mismo precio base. Mientras que Deezer cobra 14,99 por la alta fidelidad, Tidal ofrece HiFi también por 9,99 euros, pero su calidad Master (sin perdida a 24 bits y 192 kHz), el Dolby Atmos y Sony 360 Reality Audio son parte de su plan Plus de 19,99 euros al mes.

La experiencia

¿Cuándo en mi vida habré escuchado los éxitos musicales de India?

En mi caso, Spotify lleva una ventaja de más de una década conociendo mis gustos y creando un perfil para recomendarme lo que más me va a gustar, es difícil competir con eso, pero no imposible. Sin embargo, las recomendaciones y listas de reproducción que me ofrecen el resto de servicios se han quedado muy por debajo, salvo la excepción de algunas listas muy afinadas en Qobuz (que sinceramente extraño).

Incluso el propio YouTube (donde pago Premium por los molestos anuncios, pero no por Música) que uso constantemente y donde veo más de un vídeo musical, es incapaz de recomendarme música que vaya más conmigo y menos con lo que escuchan demasiado otros individuos en la plataforma.

Las aplicaciones de Amazon Music y Deezer son quizás las peores de todas. Carecen de muchas cosas básicas, la interfaz es caótica y hay montones de espacio desperdiciado, especialmente en el escritorio. Apple Music, si te atreves a salir del ecosistema Apple, es un no. Y lo peor no se lo llevan solo Windows y Android, en macOS tampoco es que sea la mejor app a pesar de que le han quitado peso del antiguo iTunes, aunque quizás pronto mejore.

No quiero ni hablar de la música random que Alexa reproduce en Amazon Music cuando no entiende algo o es poseída por un espíritu y termina alterando todas mis recomendaciones ahí

El único de estos servicios que tiene app nativa para Linux es Spotify, para a quienes le importe

La app de Qobuz me parece que hace un trabajo bastante decente tanto en escritorio como en móvil. Pero hasta ahí, además del Web Player, Windows, Mac, iOS y Android, no hay mucho más. Hace poco añadieron Qobuz Connect y funciona con Google Cast, AirPlay y Bluetooth, pero nada de hablarle a tu asistente de voz.

En SmartTVs y consolas de videojuegos la cosa se pone más limitada aún. Spotify tiene app para todo, el resto tiene app para algunas cosas. En Xbox hay app de Deezer, pero deja bastante que desear. Spotify tiene algunos acuerdos con Microsoft y la forma en la que se integra Spotify tanto en Windows como en Xbox está en otro nivel. En un PS4 o PS5 no busques más allá de la app de YouTube, mientras que Spotify se integra de maravillas en el sistema.

Android TV es el que sufre menos de carencias porque es Android, y la mayoría de estas apps son compatibles con Google Cast o AirPlay. En mi tele LG del salón, donde tengo mi sistema HiFi, la app que mejor funciona es nuevamente la de Spotify, Tidal he tenido que optar por escucharlo a través de Plex (para lo que tengo un Plex Pass) porque la app para WebOS funciona muy mal, y las canciones se interrumpen solas a cada rato.

Si Spotify no fuese una opción, probablemente usaría solo...

Tidal. Si me viese obligada a elegir cualquier servicio que no fuese Spotify, lo más seguro es que me iría por Tidal. De hecho, actualmente tengo una suscripción al servicio, pero sigo teniendo Spotify también, porque Tidal no cubre todas mis necesidades.

Dejando a un lado si vale la pena o no pagar por la música en alta fidelidad, algo que Spotify sigue sin ofrecer, pero que en la práctica no distinguimos la mayoría del tiempo, Tidal en su plan más básico cuesta lo mismo que Spotify Premium: 9,99 euros al mes.

Con el equipo que tengo, sí que se nota la calidad Master de Tidal cuando lo uso con mis cascos y mi DAC dedicado en el ordenador, y también a través de mis altavoces HiFi conectados a un amplificador. Donde da un poco igual (la calidad del sonido) es cuando escucho a través de dispositivos Bluetooth, o de los Echo de Amazon y los Google Nest Mini. Y la cuestión es que uso todos estos dispositivos constantemente.

No hay Tidal para mi app de Alexa :(

Soy una de esas personas que convirtió su casa en un infierno espía albergue de altavoces inteligentes. Actualmente tengo tres Google Nest mini repartidos entre una habitación, el baño y la cocina. Cada vez que voy a ducharme, a cocinar o a lavar los platos, les digo sin falta "Hey Google pon Spotify". Esto no funciona en Tidal, porque Tidal no soporta comandos de voz en Google Home. Con las manos mojadas y llenas de jabón, ciertamente no voy a controlar la música.

Algo que también hago mucho es salir de una habitación e ir a otra y decirle a los altavoces que pongan Spotify, esto simplemente hace que Spotify se detenga en un altavoz y siga con la música exactamente donde la dejé, en el otro. Es algo que funciona incluso cuando los altavoces ya no son de Google, puesto que en mi despacho tengo dos Echos (para el estéreo) y un Echo Sub para escuchar mientras trabajo.

Esa es la configuración que más uso, solo me pongo los cascos si ya es muy tarde o si alguien más en casa duerme o hace la siesta. Tidal no lo puedo configurar desde la app de Alexa, esta es solo compatible con Spotify, Apple Music, Deezer, y por supuesto, Amazon Music.

Tidal Connect funciona con Google Home pero no con mis Amazon Echo

Sin embargo, Tidal tiene algo que no tienen los demás: Tidal Connect, y esto al menos sirve para enviar mi música de Tidal desde la app móvil o de escritorio, a mis dispositivos inteligentes, pero solo los de Google. Nada de Alexa. Y Alexa también vive en más partes de mi casa, puesto que en la habitación principal tengo otro Echo, y en la TV del salón también hay un Fire TV Cube conectado a los que también hablo y pido música cuando ataca la pereza.

Y me falta contar sobre mis aventuras con el streamer HiFi que armé con una Raspberry Pi. Esto es un dispositivo que tengo conectado a unos altavoces en otra habitación.

El sistema operativo que esto usa se llama Volumio, y Volumio gratis funciona con 1. Mi biblioteca local en un servidor y 2. Spotify. Si quiero usar Tidal o Qobuz tengo que pagar Volumio Premium, otra suscripción más.

Además de todas estas cosas, necesito que el servicio sea compatible con Last.fm, algo que uso desde hace más de 10 años para llevar estadísticas musicales, y por el que pago también unos pocos euros al mes. También necesito que me ofrezcan un plan familiar decente porque comparto mi cuenta con mi pareja. El único servicio, que por ahora hace todo lo que pido y lo hace bien, es, lamentablemente Spotify.

Es hora de copiarse de Spotify Connect

Mi lista de dispositivos en Spotify Connect (y ni siquiera están todos)

La realidad es que la función más rompedora de todo Spotify es Spotify Connect. Lo satisfactorio y amigable con el usuario que es tener un botón en todas tus aplicaciones para enviar tu música a cualquier dispositivo que tengas con Spotify, es simplemente sensacional.

Y la cuestión es que Spotify tiene más y mejores apps para todo, es como es. Tidal Connect, AirPlay y Qobuz Connect van por buen camino, pero les falta un mundo para llegar a ese nivel. Spotify es el único que no te hace sentir atado a un sistema, marca o plataforma. Va en todo, incluso si tienes una ensalada de sistemas y dispositivos en casa que nada tienen que ver uno con el otro.

A diferencia de AirPlay, por ejemplo, Spotify Connect envía la señal de la música desde los servidores de Spotify al dispositivo que le digas, por lo que puedes apagar todos los demás dispositivos con Spotify que tengas y la música seguirá sonando. Con AirPlay, por ejemplo, envías lo que estás reproduciendo en tu iPhone a un altavoz inteligente, y si apagas el iPhone, apagas la música. O, no puedes decirle a Alexa que cambie del baño a la cocina.

Dependiendo de tus prioridades, Spotify puede pasar de irremplazable a completamente prescindible gracias a la gran cantidad de alternativas

La calidad del sonido no es mi absoluta prioridad en esto, porque Spotify ofrece una satisfactoria (con espacio para mejorar, pero lejos de ser intolerable como lo de YouTube). Cuando quiero escuchar música al más alto nivel, opto por mis archivos locales en FLAC, o me voy a mi salón y pongo un vinilo que suena más dulce y lo puedo coger en mis manos y mirarlo girar.

Lo que me interesa es la comodidad y no tener que renunciar a escuchar en dispositivos por los que ya pagué. Es hora de copiar lo mejor de Spotify y empezar a comerle una mayor tajada. Si tú no sufres con todas estas peculiaridades, es bueno que sepas que alternativas sobran, y aunque para mí personalmente ninguna está completamente a la altura de lo que me ofrece Spotify, en muchos otros aspectos no solo sí lo están, sino que sobrepasan al servicio sueco.