Renunciar al Windows para móviles "fue un error", afirmó el CEO de Microsoft, dando la razón a las críticas de Bill Gates

Satya Nadella, CEO de Microsoft, ha sido el tercer director ejecutivo del gigante del software que admite que la empresa cometió graves errores en el sector móvil, dejando pasar la oportunidad de que su sistema operativo, tan usado en PC, no se mantuviera en un sector que se mantiene muy activo.

Satya Nadella tomó el relevo del anterior CEO, Steve Ballmer, en 2014 y, poco más de un año después, gastó 7.600 millones de dólares para hacerse con el negocio de telefonía de Nokia. Buscaba un sistema operativo común para todos los dispositivos.

Hace un año ahora, el CEO de Microsoft daba una entrevista donde admitía que la "salida" de Microsoft del negocio de la telefonía móvil podría haberse gestionado mejor.

Qué alternativas tenía Microsoft

En la entrevista, el periodista le preguntó si hubo un error estratégico o una decisión equivocada de la que pudiera arrepentirse y Satya Nadella comentó que la decisión de la que él cree que mucha gente ha hablado -"y una de las más difíciles que tomé cuando me convertí en CEO", según sus palabras- fue la salida del sector móvil.

"En retrospectiva, creo que podría haber habido formas de hacerlo funcionar reinventando quizá la categoría de la informática entre PC, tabletas y teléfonos".

Hay que recordar que tras aquel episodio, Microsoft lanzó sus teléfonos Surface Duo y Surface Duo 2 con Android, pero no está claro qué futuro le espera al Surface Duo, ya que la empresa no ha mostrado ningún interés públicamente de mantenerse en este sector o lanzar novedades en estos últimos años.

Un sector en el que su gran rival en cuanto a navegación y búsquedas, Google, le ha ganado por goleada. Cabe decir que en el campo de la inteligencia artificial, la gran tecnología del presente, Microsoft tiene mejores valoraciones.

Bill Gates cree lo mismo

Nadella es ya el tercer CEO de Microsoft que admite los errores de la empresa en el sector móvil. Bill Gates, cofundador y ex CEO de Microsoft, ya había dicho públicamente que el "mayor error" de su carrera fue la derrota de Microsoft frente a Android.

Google adquirió Android en 2005 y Eric Schmidt, antiguo CEO, admitió en 2012 que el objetivo inicial de Google era vencer a los primeros esfuerzos de Microsoft con Windows Mobile.

Steve Ballmer, el predecesor de Nadella también tardó en darle una respuesta a Android. Otra de sus polémicas fue reirse del iPhone, llamándolo "el teléfono más caro del mundo" diciendo que no atrae a los clientes empresariales porque no tiene teclado. De hecho, decía públicamente que no le impresionaba nada.

Ballmer, luego, admitió en 2013 que se arrepentía de no haberse centrado en el teléfono mucho antes.

Como recuerda The Verge, Microsoft se ha centrado en aplicaciones para Android e iOS durante la última década. La empresa actualiza constantemente su aplicación Phone Link para vincular terminales Android o los basados en iOS a Windows, y Microsoft mantiene una estrecha relación con Samsung para garantizar que sus aplicaciones móviles de Office estén preinstaladas en los terminales Android de Samsung.

