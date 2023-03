Seis cosas geniales que los nuevos plugins de ChatGPT le permiten hacer por nosotros y que antes no podía

Ayer nos hacíamos eco de la última gran novedad anunciada por OpenAI para mejorar las prestaciones de su ChatGPT (por ahora, sólo en la versión de pago): una 'app store' de plugins que nos permite conectar la IA con varios servicios web populares.

Junto a eso, pero sin necesidad de que tengamos que activar nada, OpenAI ha resuelto el principal problema que tenía hasta ahora su chatbot (lo obsoleto de sus datos de entrenamiento, limitados a 2021) concediéndole acceso a Internet.

Con este ritmo de novedades, no sabemos si los ingenieros de OpenAI tienen tiempo para dormir, pero lo que sí tenemos claro es que a los usuarios de ChatGPT les ha faltado tiempo, en estas últimas horas, para empezar a exprimir las posibilidades de este ChatGPT hipervitaminado.

'Navegar' por Internet

Resultaba frustrante preguntar a ChatGPT sobre algo ocurrido en el último año y medio, y que ese aparente pozo sin fondo de información te contestara que no disponía de datos previos a septiembre de 2021. Daban ganas de gritarle "Pero… que esos datos están en Internet, ¡cómo tú! ¿Tanto te cuesta mirarlo?".

Pues la respuesta ahora es: no, ya no le cuesta. Ahora la información susceptible de quedar obsoleta la consulta directamente a través de la API de búsqueda de Bing (reseñando la fuente de dicha información, lo cual está también muy bien para que podamos ponerla en contexto).

La función de navegador que también han incluido en ChatGPT le convierte en algo similar a Bing Chat.



Busca información actualizada en webs y las incluye en su respuesta.



Es gracioso porque además te muestra el proceso de navegación que ha seguido. https://t.co/Q0ww8WPKsX — Carlos Santana (@DotCSV) March 23, 2023





Ejecutar código Python

Otra de las grandes novedades (y, como la anterior, integrada en la plataforma sin necesidad de que activemos el plugin alguno) es la nueva función de ejecutar código Python. ChatGPT ha sido capaz de generar código desde su lanzamiento, pero ahora no tendremos que copiarlo y pegarlo en otro sitio para ver cómo funciona: podemos ejecutarlo con seguridad en un entorno aislado.

Y lo mejor es que permite cargar archivos locales para procesarlos con nuestro código Python, con lo que ChatGPT se convierte también en un Google Colab 'de andar por casa'.

Que quieres editar un clip de vídeo?



Que quieres editar un clip de vídeo?

Deja que ChatGPT haga el código correspondiente y lo ejecute

Hacer cálculos y acceder a datos numéricos

Hace unos días, Bill Gates afirmaba confiaba en poder ver cómo en dos años a lo sumo se superaban los problemas que los grandes modelos de lenguaje como GPT tenían a la hora de lidiar con el razonamiento matemático, una actividad en la que acostumbraban a 'alucinar' y dar respuestas incorrectas.

No dos años: dos días. Eso es lo que ha tardado ChatGPT en darle respuesta al problema gracias a su integración con la plataforma Wolfram|Alpha, una gran base de conocimiento que prometía mucho hace más de una década y que ahora quizá haya encontrado su mitad faltante de la fórmula del éxito.

Activando el plugin de Wolfram, cada vez que ChatGPT detecte que le pedimos una respuesta numérica (la resolución de una ecuación, una consulta sobre cuántos kilómetros separan Madrid de Samarcanda, cuál es la densidad de población de Tasmania…), el chatbot conectará con esta plataforma:

Vía Wolfram

Y, mejor aún, podremos pedirle que nos represente su respuesta de manera visual:

Vía Wolfram

Pero echemos un vistazo a todo lo que la plataforma Wolfram puede aportar a ChatGPT, y podremos hacernos a la idea de lo potente de esta combinación:

Vía Wolfram

Mejorar nuestro flujo de trabajo automatizando la interacción entre herramientas

Zapier es un automatizador de interacciones entre plataformas online, del tipo de las que permite que, cuando publiquemos un nuevo capítulo de nuestro podcast, envíe automáticamente una newsletter o publique el enlace en nuestras redes sociales. Ahora, Zapier actúa como puente entre todas esas integraciones (más de 5000) y ChatGPT, con lo que su utilidad se multiplica exponencialmente. Veamos un ejemplo de cómo automatizar un flujo de trabajo en el que intervienen Slack, ChatGPT y Notion:

"Esta plantilla Zapier automatiza el proceso de creación de tareas en el tablero kanban de Notion utilizando ChatGPT y reacciones de Slack. Cuando un usuario añade una reacción específica a un mensaje en Slack, ChatGPT genera una tarea a partir del mensaje y la añade a Notion. A continuación, la plantilla añade la tarea al tablero kanban designado, facilitando su seguimiento y gestión. Esta plantilla agiliza la gestión de tareas y ahorra un tiempo valioso a los equipos".

Planificar viajes y comidas sin margen de error

Cuando se presentó en sociedad el Chat de Bing (basado a su vez en ChatGPT), cometió algunos errores notables a la hora de planificar una jornada de ocio nocturno en México D.F.; otros usuarios han planteado quejas sobre 'alucinaciones' similares a la hora de responder sobre posibles hoteles en los que alojarse.

"Ojalá", habrán pensado muchos de ellos, "ChatGPT pudiera extraer información de las grandes plataformas turísticas y de reservas online". Pues dicho y hecho: Expedia, Kayak, OpenTable…

"Con nuestro nuevo complemento de IA, un viajero puede iniciar una conversación con ChatGPT para planificar su próximo viaje, completándola con acceso a información actualizada sobre la disponibilidad y el precio de vuelos, hoteles, alquileres de vacaciones, actividades y alquiler de automóviles alrededor del mundo".

With our new AI Plugin, a traveler can start a conversation with #ChatGPT to plan their next trip–complete with access to up-to-date information on the availability & price of flights, hotels, vacation rentals, activities, & car rentals across the world.

"Dirígete a ChatGPT y comienza haciendo tu pregunta de viaje más candente, como, ¿adónde puedo ir este fin de semana por menos de 300 dólares?".

Here's how to use it. Head to https://t.co/jCWgQm6NC2 and start by asking your most burning travel question - like, where can I go this weekend for under $300?

Programar plugins para ChatGPT

Pero si estáis impresionados con lo que permiten hacer los plugins de ChatGPT y estáis pensando en lo interesante que sería programar uno, pero que también debe ser muy difícil, bueno… no lo es, porque el propio ChatGPT puede aprender cómo hacerlo.

"Espera, ¿qué?". Esto:

so ... basically the way you develop chatgpt plugins is you describe your app's api using english and then chatgpt figures out how to do the rest

