GPT-4 ha vuelto a cambiarlo todo: nueve increíbles cosas que la gente está haciendo y tú puedes probar

Aunque por el momento GPT-4 no está disponible en abierto para todo el mundo, ya que solo podrás usarlo si eres de la versión de pago ChatGPT Plus, es previsible que sea cuestión de tiempo que puedas echarle el guante gratis. No obstante, es importante recordar que el nuevo Bing ya integraba GPT-4, aunque eso no significa que vaya a funcionar igual que el chatbot del buscador de Microsoft. Apenas unos pocos días después de su puesta de largo, ya hemos tenido oportunidad de probar su potencial y novedades como la de poder comunicarse con imágenes. Así que tanto si eres de ChatGPT Plus y buscas ideas como si quieres amenizar la espera conociéndolo más a fondo, estas son algunas de las mejores cosas que puedes hacer con GPT-4.

Hacer una página web

Hay dos grandes mitos en cuanto a historias de empresas que comenzaron de la nada para convertirse en éxitos multimillonarios: lo de empezar en un garaje y la idea que surgió a partir de una servilleta garabateada en un bar.

Pues bien, con GPT-4 la última es posible: basta con un sencillo esquema de una página web y GPT-4 es capaz de crear la web al completo sin necesidad de picar código.

I just watched GPT-4 turn a hand-drawn sketch into a functional website.



This is insane. pic.twitter.com/P5nSjrk7Wn — Rowan Cheung (@rowancheung) March 14, 2023

Mejorar el SEO de una web

Ay, el SEO, ¡cuántos quebraderos de cabeza da a quienes viven (vivimos) de internet! Con GPT-4 puedes pedirle que eche un vistazo a tu proyecto y que te ayude a crear contenido del tema que necesites con las órdenes precisas para mejorar tu presencia en buscadores.

En este caso por ejemplo echa una mano proponiendo buenos títulos, palabras clave y hasta textos.

2. Estrategia de contenidos SEO para webs concretas.



Ya, ya sé que muchos lleváis haciendo esto años. ¡Pero es que ahora que se ha confirmado que Bing usa GPT-4 podéis hacerlo para webs específicas!



Esto es muy, muy potente. Quien sepa utilizarlo bien tendrá una clara ventaja. pic.twitter.com/C1NL6NnieG — Javi López ⛩️ (@javilop) March 15, 2023

Hacer un vídeojuego (o varios) muy rápido

En estos escasos días que GPT-4 lleva con nosotros lo de hacer videojuegos se ha convertido en la tarea estrella. Y es que replica juegos míticos rápido y bien. Es cierto que son grandes clásicos, que no se distinguen precisamente por ser lo más complejo del mundo.

I don’t care that it’s not AGI, GPT-4 is an incredible and transformative technology.



I recreated the game of Pong in under 60 seconds.

It was my first try.



Things will never be the same. #gpt4 pic.twitter.com/8YMUK0UQmd — Pietro Schirano (@skirano) March 14, 2023

Pero ver cómo montarte un Pong en menos de un minuto, el Snake en apenas veinte minutos o el Conecta 4 en las primeras pruebas y sin apenas entrenamiento anticipa un potencial bestial tanto para devs como para gamers que quieran crear sus propios juegos con una rapidez y simpleza nunca vista.





Mejorar tus prompts para Midjourney/ Stable Diffusion

Aprender a usar inteligencias artificiales generadoras de imágenes como Stable Diffusion o Midjourney tiene su aquel (esta magnífica guía práctica de Javier Lacort para escribir prompts para Midjourney está guardada a buen recaudo y forma parte de mi lectura diaria) pero tienes otra alternativa menos laboriosa: pedírselo a GPT-4.

No obstante y como puedes ver justo abajo, tampoco es tan fácil. Javi López le pide diferentes combinaciones jugando con cámara, estilo, tipo de retrato y sujeto que agilizará mucho este proceso. Porque una cosa es generar una imagen y otra que haga lo tienes en mente.

3. Crear prompts para Midjourney / Stable Diffusion o lo que quieras.



De nuevo en Bing + GPT-4. Eso sí, con la gracia de pedirle que haga una serie de combinatorias con los elementos que queramos.



Muy, muy potente esto. pic.twitter.com/ELRjvdHF23 — Javi López ⛩️ (@javilop) March 15, 2023

Generar demandas contra el spam

DoNotPay es una inteligencia artificial que ejerce la abogacía de la que ya os hemos hablado alguna vez porque fue demandada por intrusismo profesional al generar documentos para demandas. Pero este pleito legal parece no haber frenado a su CEO Joshua Browder, que asegura estar trabajando en una especie de "demanda a solo un click" para actuar contra las centralitas de llamadas de spam.

En la cabeza de Browder suena espectacular: "Imagina recibir una llamada, hacer click en un botón para transcribir dicha llamada y generar una demanda de mil palabras". Al parecer ChatGPT-3.5 estaba todavía verde para esta labor, pero GPT-4 sí que es capaz.

DoNotPay is working on using GPT-4 to generate "one click lawsuits" to sue robocallers for $1,500. Imagine receiving a call, clicking a button, call is transcribed and 1,000 word lawsuit is generated. GPT-3.5 was not good enough, but GPT-4 handles the job extremely well: pic.twitter.com/gplf79kaqG — Joshua Browder (@jbrowder1) March 14, 2023

Investigación y desarrollo en farmacia

Aunque no es una tarea para todo el mundo, sí que demuestra cómo este modelo de lenguaje por Inteligencia Artificial puede sacarse del ámbito de la informática (el que más hemos visto hasta la fecha) para un uso tan potencialmente interesante como el desarrollo de medicamentos.

Así, solo tienes que proporcionarle un medicamento, compuesto o principio activo y te ofrece alternativas con propiedades similares, modificaciones que no están patentadas y ojo, hasta encontrarte proveedores (la guinda del pastel es que puede escribirte el email para contactar con la orden de compra).

GPT-4 does drug discovery.



Give it a currently available drug and it can:



- Find compounds with similar properties

- Modify them to make sure they're not patented

- Purchase them from a supplier (even including sending an email with a purchase order) pic.twitter.com/sWB8HApfgP — Dan Shipper 📧 (@danshipper) March 14, 2023

Ayudarte a aprender idiomas

Con ChatGPT 3-5 probamos largo y tendido sus habilidades para hacer resúmenes y generar contenido a demanda. Así, servía desde para ofrecer ideas de argumento, personajes o redacción teniendo en cuenta órdenes como para quién está dirigido, el tipo de lenguaje y hasta el estilo. Una barbaridad que con GPT-4 ha seguido depurándose.

Así que la aplicación para aprender idiomas Duolingo tomó buena nota de este alumno aplicado en lenguas y ha estado usando GPT-4 para mejorar su experiencia. La consecuencia es que esta inteligencia artificial le ha proporcionado dos nuevas funciones: poder practicar conversaciones con ella mediante roles y explicar los errores que cometemos y que a veces ni siquiera una persona nativa podría aclararnos.

AI and education make a good duo.



Introducing Duolingo Max. A subscription tier above Super that gives you access to your own personal, AI-powered language tutor through Explain My Answer and Roleplay, two features developed with the latest @OpenAI technology.



details in 🧵 pic.twitter.com/L0qwMVd9dB — Duolingo (@duolingo) March 14, 2023

Simplificar la Wikipedia

¿Cuántas veces te ha pasado que quieres buscar información sobre un tema en concreto y das con un artículo de Wikipedia de lo más completo pero denso y complejo? El pan nuestro de cada día para servidora.

Magical Tome se vale de GPT-4 para escanear artículos enteros de Wikipedia, analizarlos y entenderlos por ti, para después proporcionarte un resumen claro con los puntos clave.

Something we're excited about with GPT-4 is the larger context window so we can send more content and personalization with prompts. @magicaltome can ingest an entire Wikipedia article, understand it, and output a summarized tome with just the key points. More to come soon. pic.twitter.com/aUgLQQ3oo9 — Keith Peiris (@keithpeiris) March 14, 2023

Mejorar la accesibilidad

La startup danesa Be My Eyes lleva una década desarrollando herramientas para personas con problemas visuales, pero su proyecto con GPT-4 va un paso más allá: se trata una especie de voluntario visual integrado en su aplicación capaz de ver e identificar cosas automáticamente precisamente valiéndose de una de sus novedades.

No solo es capaz de decirte lo que está delante de ti, si no que proporciona el contexto para una mejor experiencia. Un ejemplo: si apuntas a la carta de un restaurante podrá identificar y decirte el texto y las fotos para ayudarte a elegir.

We are thrilled to present Virtual Volunteer™, a digital visual assistant powered by @OpenAI’s GPT-4 language model. Virtual Volunteer will answer any question about an image and provide instantaneous visual assistance in real-time within the app. #Accessibility #Inclusion #CSUN pic.twitter.com/IxDCVfriGX — Be My Eyes (@BeMyEyes) March 14, 2023





