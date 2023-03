El 'abogado-inteligencia artificial' de DoNotPay, demandado por intrusismo profesional tras haberle impedido actuar en un tribunal

DoNotPay saltó por primera vez a la fama en 2015, en forma de generador automático de recursos de multas de aparcamiento. En sus cuatro primeros meses de funcionamiento, logró ahorrar casi 4 millones de dólares a la mitad de los 86.000 usuarios que recurrieron a la app. En 2019, se convirtió también en un cancelador automático (tras el primer mes gratis) de suscripciones a plataformas.

Hasta que, hace sólo unos meses, presentó un servicio de chatbot (basado en la misma tecnología que ChatGPT) capaz de negociar facturas en nombre del usuario. Y, pocos días después, buscó el 'más difícil todavía': DoNotPay le pagaría un millón de dólares a cualquier abogado que, frente a la Corte Suprema de Estados Unidos, aceptara usan AirPods para repetir la argumentación de su 'abogado robot'.

Cuando, finalmente, estaba previsto que eso ocurriera el 22 de febrero, el plan de DoNotPay se suspendió después de que múltiples asociaciones de abogados amenazaran a la compañía. En palabras de su fundador Joshua Browder:

Good morning! Bad news: after receiving threats from State Bar prosecutors, it seems likely they will put me in jail for 6 months if I follow through with bringing a robot lawyer into a physical courtroom. DoNotPay is postponing our court case and sticking to consumer rights: