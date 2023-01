Una IA en el oído para decirte qué responder en un juicio: DoNotPay paga un millón a quien se atreva a usar un abogado virtual

DoNotPay le pagará a cualquier abogado o persona que tengan un caso frente a la Corte Suprema de Estados Unidos 1 millónes de dólares si usan AirPods mediante los que escuchar al bot de la empresa y permiten que su abogado robot argumente el caso: el abogado o persona que acepte el experimento tiene que repetir exactamente lo que le dirá la inteligencia artificial.

DoNotPay will pay any lawyer or person $1,000,000 with an upcoming case in front of the United States Supreme Court to wear AirPods and let our robot lawyer argue the case by repeating exactly what it says. (1/2)