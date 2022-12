Este buscador tiene una IA a la que le puedes preguntar como a ChatGPT y puedes usarlo ya: es el siguiente paso de los buscadores

La inteligencia artificial lleva años sorprendiéndonos a través de sus muchas aplicaciones que podemos encontrar en numerosos sectores e industrias. Ya en este 2022 hemos descubierto herramientas que hacen uso de este tipo de tecnologías y que abren todo un mundo de posibilidades. Algunos ejemplos son DALL-E 2, Stable Diffusion o Midjourney para la generación de imágenes a partir de texto. Aunque todo apunta a que la era de la inteligencia artificial no ha hecho más que comenzar.

Con la IA a pleno pie del cañón, todo indica a que cada vez cobrará más importancia en los buscadores de los que hacemos uso cada día, obteniendo una nueva forma de búsqueda. Mientras Google sigue en su letargo con su potente IA, GPT-3 sigue ampliando sus usos, y uno de los últimos buscadores en implantar su tecnología ha sido el de You. Y es que este buscador ha añadido un chatbot para obtener respuestas de todo tipo, muy similar a ChatGPT.

El próximo paso de los buscadores: usar IAs conversacionales

Para acceder al chatbot de You, lo único que tienes que hacer es realizar una búsqueda. Si no conoces You, básicamente se trata de un buscador que hace uso de la API de Bing, y entre sus características más destacadas encontramos una navegación sin publicidad por la interfaz de este buscador, y un buen puñado de apps para ampliar nuestra experiencia con las búsquedas.

En lo que respecta al chatbot de You, está basado también en GPT-3, pero utiliza un modelo de lenguaje algo menos potente, aunque más rápido. Además, funciona de manera similar a ChatGPT, por lo que podremos preguntarle cualquier cosa, y éste nos responderá de forma muy rápida.

Las respuestas están basadas en los resultados de las búsquedas de You. De hecho, todas las afirmaciones aparecerán con un enlace a la web de donde ha obtenido la respuesta. Además, entiende el español, por lo que no habrá ningún problema en cuanto a la barrera del idioma.

Eso sí, el chatbot no es perfecto, por lo que habrá veces en las que nos responda de forma errónea. Un ejemplo es cuando intentamos preguntarle acerca de un evento próximo, pues únicamente nos podrá dar respuesta a eventos que hayan sucedido no después de 2021. Su algoritmo es además no determinista, por lo que no nos mostrará un único resultado.

You no es el único buscador que hace uso de la inteligencia artificial de esta manera. Perplexity.ai también es un ejemplo más de cómo esta tendencia llegará a más buscadores, siendo el siguiente paso de las búsquedas en Internet. Eso sí, todo el mundo está pendiente de cuándo Google comenzará a adoptar este tipo de medidas para su buscador, algo que podría suponer un antes y un después en cómo realizamos las búsquedas en la red.