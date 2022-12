ChatGPT, guía a fondo: qué es, cómo usarlo y lo mejor que puedes hacer con este chat conversacional de IA

Es la sensación del momento en el mundo tech, tanto es así que hay quien lo compara con la experiencia de probar internet por primera vez. Esta inteligencia artificial está demostrando un gran potencial y si quieres comprobarlo en tus propias carnes, no hay como probarlo. Si no tienes claro qué es, para qué puede serte útil y cómo empezar con ChatGPT 3.5 de OpenAI, un buen comienzo puede ser leer este artículo.

Qué es ChatGPT

ChatGPT es un chatbot que emplea el modelo de lenguaje por Inteligencia Artificial GPT-3. Algo así como los chats que encuentras en numerosos servicios de atención al cliente, pero con un nivel de comprensión, contextualización, naturalidad y creatividad a años luz.

No obstante, dispone de más de 175 millones de parámetros y para llegar hasta el punto donde está, ha sido entrenado para que pueda realizar adecuadamente tareas vinculadas con el lenguaje, que van desde traducir textos a generarlos pasando por la corrección de sintaxis.

¿Entrenado? Sí, cuantas más preguntas le hagan, más información se añada y más correcciones se introduzcan, sus algoritmos más depurados estarán para cumplir con su misión de forma automatizada. Y en su caso, su objetivo es mantener conversaciones con humanos, por lo que se antoja un requisito imprescindible que entienda lo que le dices independientemente de cómo te expreses para que pueda posteriormente pueda responderte con coherencia. Como si fuera alguien capaz y que sabe del tema. De hecho, cuesta distinguir que te ha respondido una máquina y no otra persona.

Eso sí, aunque tiene potencial para ser una amenaza al hábito de buscar en Google, echar un vistazo a un tutorial y hay quien dice que hasta con los profesores, no es la panacea: por cuestiones como que no dispone de fuentes de información suficientes, el condicionamiento de sus creadores para no entrar en temas polémicos (sexo, raza, religión, armas, etc.) y obviamente, porque todavía tiene margen de mejora. Sin ir más lejos, a veces mete la pata en nombres y algunos conceptos o incluso generando código, de hecho Stack Overflow ha prohibido su uso para resolver dudas por su baja tasa de acierto.

Como dato, OpenAI es la compañía de investigación de Inteligencia Artificial que está detrás y una de las más avanzadas en la materia. Entre sus IAs más populares se encuentra precisamente esta o DALL-E, que es capaz de generar imágenes a partir de una descripción.

Cómo puedes usar ChatGPT

Si quieres probar el ChatGPT, estás de enhorabuena porque puedes hacerlo gratis y sin necesidad de pertenecer a un segmento determinado – por ejemplo, prensa o investigación –: cualquiera puede hacerlo.

Primero entra en su página web https://chat.openai.com, algo que puedes hacer desde el ordenador, pero también desde otros dispositivos como la tablet y el móvil. Cuando estés allí, la primera vez será necesario que te crees una cuenta en la web de OpenAI.

Una vez la tengas, entra a ella y escribe lo que desees la barra que encontrarás en el inferior de la pantalla. Aunque veas que la interfaz está en inglés, puedes escribirle en tu idioma, por ejemplo en castellano o en euskera.

Un punto interesante que ha podido pasarte desapercibido es que ChatGPT contextualiza lo que le dices, casi como una persona. O lo que es lo mismo, que puedes preguntarle algo y posteriormente continuar la conversación, porque "recordará" lo que le has dicho antes y lo tendrá en cuenta.

Aunque nuestro consejo es que experimentes para constatar su potencial y buscarle las cosquillas, recuerda que lo que escribas quedará registrado y está sujeto a posibles revisiones por parte del equipo de desarrollo de OpenIA, que sigue en fase de entrenamiento. En ese sentido, mejor no incluir información personal sensible ni peticiones potencialmente constitutivas de delito.

Qué puedes hacer con ChatGPT

Parafraseando al filme de 1943: el límite es el cielo. Sin ánimo de sonar grandilocuentes ni marketinianos, está sorprendiendo a propios y extraños, incluso a personas especializadas en el sector, que como veréis a continuación no se han cortado a la hora de ponerlo a prueba.

Puedes empezar con tareas básicas como pedirle que te explique cualquier cosa, una definición, o la diferencia entre dos conceptos, tanto de cultura general como más específicos. Por ejemplo, este clásico que suele usarse erróneamente como sinónimos.

Si hasta ahora buscabas tutoriales en internet para hacer una tarea determinada, ahora también puedes valerte de ChatGPT para disponer de un tutorial sin tener que andar cribando. Este usuario por ejemplo pide uno de Pandas y Matplitlib:

Using OpenAI's new ChatGPT to write a tutorial blog post on plotting with Pandas/Matplotlib, section-by-section, with conversational feedback. (1/3) pic.twitter.com/RxL61OI3H2 — Riley Goodside (@goodside) December 1, 2022

Como ves, esta herramienta seguro será muy práctica para estudiantes. Pero tanto es así que hasta puedes pedirle textos con un número máximo de caracteres o de palabras. Quizás un suceso histórico, una biografía o una novela. La palabra chuleta seguramente te venga a la mente y con toda la razón del mundo.

Otra función que vendrá de lujo para quien esté estudiando tiene que ver con su habilidad para resolver e interpretar ecuaciones, rivalizando con software especializado como LaTeX:

Google is done.



Compare the quality of these responses (ChatGPT) pic.twitter.com/VGO7usvlIB — josh (@jdjkelly) November 30, 2022

La programación es una de esas tareas en las que ChatGPT puede echarte un gran cable. Eso sí, recuerda que según Stack Overflow tasa media de aciertos demasiado baja, así que échale un buen vistazo después. También puede depurar tu código.

Si lo tuyo es el diseño gráfico y ya pilotas algo de IA, podrás pedirle 'prompts' (instrucciones) detallafos para generar imágenes usando MidJourney o Stable Diffusion:

OK so @OpenAI's new #ChatGPT can basically just generate #AIart prompts. I asked a one-line question, and typed the answers verbatim straight into MidJourney and boom. Times are getting weird...🤯 pic.twitter.com/sYwdscUxxf — Guy Parsons (@GuyP) November 30, 2022

Dentro de esas utilidades académicas o para la vida, está la de que te traduzca palabras, frases o textos completos a un idioma determinado.

Ojo porque también puedes pedirle textos con un tono o estilo determinado, por ejemplo, que tenga un toque infantil para peques. El punto de la creatividad puede exprimirse para que te escriba guiones, chistes, canciones o poemas.

Puedes exprimir su conocimiento para algo lúdico, como por ejemplo para hacer tu propio juego de preguntas y respuestas al estilo Trivial.

Aunque no tiene acceso a internet, su banco de información puede servirte para que te elabore listas, por ejemplo de webs especializadas en tecnología.

¿Cómo, que no está Genbeta? Debe ser porque ChatGPT se encuentra en fase de pruebas para seguir entrenando su inteligencia artificial y así detectar fallos, que serán incorporados al modelo final.