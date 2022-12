DoNotPay presenta un chatbot que puede negociar tus facturas por ti, basado en la misma tecnología que ChatGPT

DoNotPay es un famoso 'chatbot legal' que empezó ayudando a particulares del Reino Unido y los EE.UU. a recurrir sus multas de aparcamiento y ahora ofrece sus servicios en docenas de áreas diferentes vinculados con el derecho del consumidor. En general, permite a los usuarios generar y enviar plantillas a varias entidades para presentar quejas, cancelar suscripciones, y funciones por el estilo.

Ahora, la compañía ha presentado un nuevo chatbot en el que la IA (se basa en la API de GPT-3 de OpenAI, al igual que el popular ChatGPT que está en boca de todos en estos días) es capaz de intermediar en nombre del usuario a la hora de negociar facturas. Y todo ello sin necesidad de que nosotros lidiemos en ningún momento con el servicio de atención al cliente.

El propio CEO de DoNotPay, Joshua Browder, ha publicado en Twitter un vídeo de demostración de cómo el chatbot es capaz de negociar un descuento en una factura de Internet de Comcast en el chat online de su comercializadora Xfinity. El vídeo muestra cómo:

Here it is! The first ever Comcast bill negotiated 100% with A.I and LLMs.



Our @DoNotPay ChatGPT bot talks to Comcast Chat to save one of our engineers $120 a year on their Internet bill.



Will be publicly available soon and work on online forms, chat and email. pic.twitter.com/eehdQ5OXrl