El primer cómic creado por inteligencia artificial ya no está protegido por copyright: Midjourney no es un co-autor aceptable

Las normas de copyright tienen un gran reto con las tecnologías que van surgiendo como la inteligencia artificial que ofrece herramientas de arte y dibujo, escritura y fotografía realmente interesantes y al alcance de todo el mundo. Por un lado, hay que tener en cuenta que para generar una imagen, inteligencias artificiales como Dall-E o Midjourney recurren a su inmensa base de datos... compuesta en particular por obras protegidas por la propiedad intelectual.

Sabemos que incluso OpenAI y Microsoft están metidos en litigios por este motivo. GitHub Copilot, que es el asistente de OpenAI que hace uso de la inteligencia artificial para sugerir código y funciones completas en tiempo real mientras escribimos código, ha sido demandada por infringir los derechos de autor. Concretamente, la demanda recuerda que este programa fue creado entrenándose con código de "millones de repositorios públicos" alojados en GitHub.

Pues hoy tenemos una novedad respecto a los derechos de autoría y la IA de la que ya os habíamos estado adelantando información. Hablamos del cómic de Kristina Kashtanova ‘Zarya of the Dawn’ creadas con Midjourney.

La Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos ha decidido que esta obra no puede estar protegida. Y lo explica con detalle, de modo que esta sentencia puede ser usada para muchos casos similares que hasta ahora no tenían precedente. Entre otros asuntos dice que no se pueden proteger los derechos de una obra “no humana”.

Cambio de decisión

Hace unos meses te hablábamos de cómo 'Zarya of the Dawn', un cómic creado por un generador de imágenes basado en inteligencia artificial (concretamente, por Midjourney) había sentado precedente al serle reconocido a su autora, Kris Kashtanova, el copyright sobre el mismo por parte de la Oficina de Derechos de Autor de los Estados Unidos (USTPO). Estamos ante un nuevo fenómeno sobre el que las intituciones y los juzgados dan forma a las leyes que conocemos.

Luego, a finales de 2022 supimos que aunque el aspecto de la protagonista es similar a la intérprete estadounidense Zendaya, el concepto y la historia fue creado por Kashtanova basándose, según ella ha dicho, en su abuela. Sin embargo, la USTPO notificaba a Kashtanova su decisión de dar marcha atrás a ese reconocimiento, procediendo a retirarle los derechos que le otorgó sobre el cómic.

Según la agencia federal, el certificado original había sido emitido bajo la idea de que Kashtanova era autora del 100% de la obra presentada. Pero ahora, la oficina, al tratarse de una creación que no es producto de una “autoría humana”, no existe la posibilidad de protegerla. Ahora la oficina ha emitido una mayor explicación. Primero, cuando la autora solicitó el registro, no mencionó que la obra fue generada utilizando inteligencia artificial. De las 18 páginas del cómic, solo en la portada aparece la palabra “Midjourney”.

La agencia dice que se enteró de que esta era una obra creada por IA por la repercusión que tuvo el cómic y la decisión de protegerlo con copyright en medios y redes sociales. Ahora dicen que la solicitud es "incorrecta o, como mínimo, sustancialmente incompleta”.

El problema de Midjourney es que genera imágenes sirviéndose de las indicaciones textuales y los datos con los que la herramienta fue entrenada, es decir, materiales que pueden ser propiedad de otra persona. Los usuarios no puedan predecir la producción específica de Midjourney y ahí se encuentra el conflicto principal.