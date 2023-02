Una imagen hecha con inteligencia artificial gana un concurso de fotografía. Los jueces pensaron que era una playa de verdad

La inteligencia artificial visual ya crea imágenes tan realistas capaces de ganar concursos sin que los jueves sean conscientes de que el resultado que está valorando es producto de la tecnología. El pasado mes de septiembre un artista digital ganó la Feria Estatal de Colorado en Estados Unidos, en la categoría de Artes Digitales y Fotografía con Edición Digital, con la obra 'Theatre D'Opera Spatial'.

Resultó que la imagen era el resultado del uso de la IA de nombre Midjourney. Y eso generó un gran debate. Pues bien, ahora ha pasado algo similar , pero con una fotografía: una impresionante imagen de dos surfistas remando hacia el mar al amanecer ha ganado un concurso de fotografía en Australia. El jurado pensó que era una fotografía de una playa real y dos personas reales, realizada con un dron y hecha por un concursante que se hizo llamar Jane Eykes.

Poco después del anuncio, un estudio llamado Absolutely AI confesó que habían presentado la imagen con engaños, para llevarse el mérito de contar con "la primera fotografía premiada del mundo generada por IA". Hay una gran diferencia, la que ganó en Colorado era una imagen digital, pero no una fotografía. En este caso tenemos que nadie supo ver que la imagen no era una fotografía de una playa de verdad. Si no de algo que ni existe.

“Estamos en un punto de inflexión”

La empresa que ganó este concurso ha emitido un comunicado diciendo que “lo hicimos para demostrar que estamos en un punto de inflexión con la tecnología de inteligencia artificial".

Según Absolutely AI, lo que se ha demostrado es que una imagen generada por IA puede, no solo pasar desapercibida, sino realmente ser galardonada con el primer premio por un experto en fotografía. Recuerdan que ni una sola persona que haya visto la imagen ha percibido nada fuera de lo normal. "Los surfistas de nuestra imagen nunca existieron. Tampoco esa playa o esa franja del océano", ha explicado Absolutely AI.

Este no es un gran concurso de fotografía a nivel mundial, pero sí es un ejemplo de cómo la IA podrá (y ya puede) hacernos creer cosas que no son. "Está hecha de una cantidad infinita de píxeles tomados de infinitas fotografías que han sido subidas a Internet a lo largo de los años por cualquiera y por todo el mundo", dicen los creadores de esta imagen.

Esta tecnología asusta a su creador

Jamie Sissons, uno de los fundadores de Absolutely AI, afirma que esta tecnología le asusta y es que “como creador, miro hacia atrás y veo el trabajo que he creado. Y si soy sincero, todo parece tan básico", dice. La imagen premiada se hizo con una sola indicación de texto, aunque Sissons no desvela con qué tecnología.

"He ganado premios de fotografía. He ganado premios de cine… pero mis creaciones no se ven tan bien como lo que puede generar una máquina".

"No tuvimos que levantarnos al amanecer, conducir hasta la playa y poner en marcha un dron para capturar la imagen. Creamos esta imagen desde nuestro sofá en Sídney introduciendo texto en un programa informático", ha dicho el creador de la primera fotografía de la historia hecha por AI y premiada como si fuera una foto real.