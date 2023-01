Han retado a ChatGPT a hacer exámenes muy difíciles de medicina y abogacía. La IA aprueba en segundos

Durante los últimos meses hemos visto solo un pequeño ápice de lo que ChatGPT es capaz. La inteligencia artificial de OpenAI nos ha demostrado la complejidad de sus respuestas, pudiendo ayudarnos a realizar multitud de tareas. De hecho, hay veces en las que es tan precisa que está empezando a ser un problema en las aulas (aunque ya hay profesores que animan a sus alumnos a usar la IA).

Parte de la popularidad de ChatGPT ha sido gracias a que se trata de una de las aplicaciones más vistosas de una inteligencia artificial, siendo algo que todo el mundo puede probar (cuando la web no está saturada claro). No extraña que Microsoft quiera invertir miles de millones de dólares en esta tecnología. Sin embargo, como hemos mencionado antes, tan solo hemos visto una pequeña parte de todo lo que puede llegar a hacer. El hecho que corrobora esta afirmación es una de sus últimas hazañas. Y es que ChatGPT se ha enfrentado a las pruebas que se requieren en Estados Unidos para ser médico o abogado con resultados sorprendentes.

Son muchas las personas que ya están probando las capacidades de ChatGPT, despertando incluso la curiosidad de múltiples instituciones. En Estados Unidos, por ejemplo, han puesto a examen la inteligencia artificial de OpenAI para averiguar su rendimiento ante una prueba real de medicina, abogacía, y MBA (equivalente a un Máster en Administración y Dirección de Empresas en España). Los estudios han sido realizados por investigadores de distintas universidades. Ethan Mollick, profesor de económicas en Wharton, ha recopilado las conclusiones de las investigaciones en un tuit, con resultados prometedores.

I think we haven't fully absorbed the fact that careful academic papers have found ChatGPT clearly passes some of the most challenging American professional exams:

🩺United States Medical Licensing Exam

🎓MBA-level Operations exam

🧑‍⚖️The Bar Exam (based on typical exam questions) pic.twitter.com/D4kX6XH8GR