Ya está aquí GPT-4, la nueva inteligencia artificial de OpenAI que nos permitirá hablar con ChatGPT usando imágenes

Finalmente: GPT-4, la nueva generación del modelo de lenguaje de OpenAI, está aquí. La compañía desarrolladora de inteligencia artificial lo acaba de presentar y promete que ahora ofrecerá respuestas más precisas y útiles, así como mayor creatividad y capacidad de colaborar en la creación de contenidos.

Si no tienes clara la relación entre ChatGPT y el nuevo GPT-4, te lo explicamos: ChatGPT no es más que una interfaz para comunicarnos con un 'modelo de lenguaje', una IA que por ahora es GPT-3.5, así que la web de ChatGPT puede no cambiar nada mientras que, 'tras el escenario', la IA que ofrece las respuestas se actualiza y mejora notablemente.

Y es que GPT-4 es un modelo con una complejidad mucho que su antecesor, y también con mayor capacidad: ahora será capaz de manejar más de 25.000 palabras, gracias a lo cual podrá manejar consultas y conversaciones con un contexto mucho más amplio sin perderse durante la conversación.

Según OpenAI, GPT-4 es también más seguro de usar, ya que es un 82% menos probable que hasta ahora que responda a solicitudes de contenido no permitido, así como un 40% más probable que ofrece respuestas objetivas, según afirma la compañía.

Pero quizá la gran novedad de esta nueva IA es su capacidad de comprender imágenes además de texto, lo que nos permite utilizarlas para comunicarnos con ella. Puede así, por ejemplo, identificar objetos concretos dentro de una foto con muchos elementos visuales.

¿Cómo probar el nuevo GPT-4?

Según ha anunciado OpenAI, los usuarios de ChatGPT Plus (la opción 'premium' de su chatbot) pueden probar GPT-4 desde este mismo momento (aunque, por ahora, no todos tendrán acceso a la funcionalidad de procesamiento de imágenes); mientras que los desarrolladores pueden apuntarse a una lista de espera que les permitirá comenzar a implementar esta tecnología en sus propias aplicaciones y servicios.

La diferencia entre las respuestas de ChatGPT y las de GPT-4.

Por su parte, Microsoft afirma que el nuevo chatbot de Bing presentado el mes pasado ya venía funcionando con tecnología GPT-4 desde que se presentó el servicio (lo cual no significa que ChatGPT vaya a funcionar igual que lo ha venido haciendo el chatbot del buscador de Microsoft, pues este último ha sido adaptado y personalizado por los de Redmond). El propio GPT-4 se ha entrenado y funcionará por ahora haciendo uso de la infraestructura cloud provista por Azure, un servicio de la propia Microsoft.

Pero OpenAI no ha colaborado únicamente con Microsoft (con la que aún tienen pendiente presentar el próximo jueves el nuevo Office con ChatGPT integrado), sino que también han presentado el nuevo profesor virtual del servicio Duolingo que permite resolver dudas mediante una conversación prácticamente natural.

Vía | OpenAI

