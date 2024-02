La soledad es una enfermedad en Silicon Valley y las soluciones que se plantean no pasan por volver a las oficinas

La Junta de Supervisores del condado de San Mateo ha declarado la soledad como una emergencia de salud pública, y esto se traduce que este es el primer condado de Estados Unidos en tomar una decisión de este tipo. San Mateo está en Silicon Valley, entre San Francisco y otras reconocidas localidades como Palo Alto, Mountain View, Cupertino o San José.

San Mateo también es la sede de empresas como Meta, YouTube de Alphabet y Electronic Arts. La resolución no reserva directamente fondos para programas destinados a reducir la soledad; más bien, indica el compromiso del condado para abordar el problema y valida las experiencias de los residentes, es lo que ha explicado David Canepa, vicepresidente de la Junta de Supervisores, quien presentó la legislación.

Canepa dijo que también le preocupa la soledad entre los adolescentes y adultos jóvenes en San Mateo por dos razones. Una es que están frecuentemente en las redes sociales, y las investigaciones han demostrado que el uso intensivo de las redes sociales puede aumentar los sentimientos de soledad. Otra es que la atmósfera de alto rendimiento de Silicon Valley puede generar estrés en los adolescentes.

"Está Stanford, que está en Palo Alto, justo al lado de la línea de nuestro condado. Tienes todas estas instituciones educativas. La gente se mete presión con los estudios, con acceder a buenas universidades y eso afecta, de acuerdo con las palabras de Canepa. Él mismo, da varias ideas que se quieren llevar a cabo para atajar este problema tan grave, como la creación de espacios públicos donde haya más oportunidad de compartir, de unirse a los vecinos.

Oficina, teletrabajo y soledad

Canepa dijo que tiene varias ideas sobre cómo mejorar las conexiones sociales en San Mateo, entre ellas, invertir en infraestructura para hacer que los vecindarios sean más transitables y asociarse con plataformas de redes sociales con sede allí, como Meta, para alentar a los residentes a salir o unirse a reuniones comunitarias.

Curiosamente, las autoridades no han mencionado absolutamente nada, a la hora de proponer soluciones, sobre si asistir a la oficina o quedarse en casa teletrabajando podrían plantearse como una posible solución a esta calificada como emergencia de sanidad pública, a pesar de las diversas alertas que hablan de que el teletrabajo puede llevar a una mayor soledad (algo que, como veremos de la mano de un experto en teletrabajo, es totalmente discutible y depende mucho de cada persona y entorno).

Hace un tiempo, escribí un artículo sobre lo mucho que me gusta teletrabajar y lo que odiaría de ir a la oficina y, en los comentarios que se pueden dejar en Genbeta, me acusaron varias personas de romantizar la soledad. Nada más alejado de la realidad. En lo personal, soy muy social, tengo un amplio círculo de amistades, conocidos, familia grande.... y vivo en un lugar donde todo el mundo habla con todo el mundo. No veo realmente necesario, en mi caso, tener a mis compañeros de trabajo sentados en la mesa de al lado para evitar sentirme sola.

Sobre este tema, hemos hablado con David Blay Tapia, experto en la materia y que tiene una enorme experiencia teletrabajando (desde 2007). Antes de eso, dice que sus rutinas eran diferentes porque, cuando acababa del trabajo, se veía siempre en la necesidad de disfrutar mucho más del ocio, sin obligaciones como puede sentirse tener que hacer deporte. Blay Tapia es reconocido por dar ideas a formas de llevar a cabo formas alternativas de trabajar, más allá de la oficina con horarios fijos.

"Teletrabajar no es encerrarse en casa"

En el caso de Blay Tapia, él dice que teletrabajar no le hace estar solo. Al contrario, le ha permitido reorganizar sus horas para invertir en pasar tiempo con quien más pueda interesarse de cara a su negocio: una de las primeras cosas que ocurrió cuando comencé a trabajar en casa fue que repasé las citas pendientes que tenía y empecé a tacharlas de la lista... y también planificación de reuniones matinales, acudiendo al lugar que le fuera más cómodo a los clientes.

Lo cierto es que decidí establecer tres tipos de relaciones: con gente de mi sector, que pudiera aportarme visiones a las que yo no llegaba. Con gente de otros sectores, que me llevara a conocer posibilidades interesantes (sobre, por ejemplo, cómo ayudarles a comunicar mejor sus productos o servicios) y con amigos. Está convencido de que "esa bajada de tensión psicológica ha hecho aflorar ideas o contactos que encerrado en una oficina no hubieran aparecido".

Estas relaciones sociales, derivadas de no tener siempre a las mismas personas alrededor y poder distribuir mi tiempo, me han hecho conocer a mucha gente. Y añade: teletrabajar no es trabajar encerrado en casa, sino disponer (siempre que se sepa cómo hacerlo) de flexibilidad para verte con las personas con quien realmente quieres hacerlo.

Imagen | Foto de micheile henderson en Unsplash

