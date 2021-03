Stereo, el Clubhouse con el que puedes ganar hasta 10.000 euros semanales si consigues los suficientes oyentes

Stereo se presenta como la principal aplicación de podcasting social. Su lema es "habla libremente" y su principal atractivo un concurso en el que cada semana se reparten 100.000 euros. "Todo lo que necesitas hacer es hablar con amigos o con tus anfitriones Stereo favoritos", explica la plataforma, aunque lo imprescindible es tu capacidad de convocatoria.

Si eres un rostro conocido en la red de redes, como Auronplay, puedes llevarte 10.000 euros con convocar a tus seguidores; el streamer consiguió tal suma la semana pasada logando 26.054 oyentes. Pero, por ahora, no hacen grandes masas para ganar algo de dinero: el último clasificado con premio económico consiguió 50 euros por reunir a 63 oyentes en sus emisiones de Stereo.

No hacen grandes masas para ganar algo de dinero; con apenas 60 oyentes un usuario puede conseguir 50 euros en el concurso semanal de Stereo

Cómo funciona Stereo y cómo puedes ganar dinero en el concurso

Resultados del último concurso semanal de Stereo.

Para entendernos, a grandes rasgos, Stereo viene a ser una suerte de Clubhouse. El fenómeno que tanto ha dado que hablar últimamente. Las principales diferencias tienen que ver con el perfil de los usuarios que ahora mismo habitan en cada una de estas plataformas: en el caso de la que nos ocupa, saltan a la vista nombres conocidos del mundo stream como el propio Auronplay, Perxitaa, El Xokas o Wismichu. Además, Stereo está para iOS, pero también para Android. E importante: los shows son uno a uno, no corales.

Y más allá de eso: el dinero. Mientras que Clubhouse todavía está tratando de buscar su forma de ofrecer opciones de monetización a sus usuarios, Stereo ha optado por poner cada semana una importante cantidad de dinero a repartir entre los que más público llevan a su red social. Hay un concurso por idioma y cada idioma recoge unos determinados países. En el caso del español, el concurso reparte los 100.000 euros entre usuarios de España, Argentina, Chile, México y Andorra.

En Stereo, las emisiones se realizan entre dos personas, mano a mano, con intervenciones de los oyentes a través de mensajes de voz

El primer premio es de 10.000 euros, el segundo de 7.500 y el tercero de 5.000. Sigue el cuarto, que recibe 2.000 euros, el quinto 1.500, el sexto 1.000 y el séptimo 500 euros. A partir de ahí, del octavo al decimoquinto, 300 euros. Del decimosexto al vigesimoquinto, 200. Del vigesimosexto al centésimo, 100. Y del centésimo primer al ducentésimo, 50 euros.

Para participar en el concurso (y en la plataforma en sí) basta con registrarse. Necesitaremos descargar la aplicación desde Google Play o la App Store, indicar nuestro número de teléfono que tendremos que confirmar mediante el código que nos llegará vía SMS, introducir nuestro nombre, fecha de nacimiento y nombre de usuario.

Stereo permite iniciar una conversación directamente o programarla, al estilo Clubhouse.

Podemos programar la realización de 'shows' con otros usuarios o, directamente, improvisar emitiendo inmediatamente con otro usuario aleatorio que nos asignará la plataforma

Hecho esto, tendremos que crearnos un avatar, al estilo de los Memojis de Apple, y podremos empezar tanto a emitir como a escuchar las emisiones de otros interviniendo en ellas si lo deseamos. En este caso, en lugar de en directo como en Clubhouse, se hace dejando un mensaje de audio. También es posible chatear con usuarios desconocidos.

Para iniciar una emisión, desde nuestro perfil podemos crear un nuevo show dándole un título, una descripción, una categoría, indicando el invitado que tendremos, así como la fecha y hora de la emisión en vivo. Aunque lo más rápido e improvisado es, desde la pantalla principal, pulsar el botón Ir Live. Stereo nos emparejará con otro usuario dispuesto a iniciar una emisión. O bien iniciar un directo con un amigo accediendo a su perfil y eligiendo la opción Empezar Live.

La difusión de las conversaciones en directo es importante para lograr el mayor número de oyentes en vivo simultáneos, el principal criterio del concurso

Stereo ofrece poder compartir las conversaciones en directo a través de enlace, compartición en plataformas o notificaciones directas a contactos.

Lo más importante para los que estén interesados en tratar de conseguir algo de dinero con los directos son los oyentes. Y, para reunirlos, lo fundamental es dar difusión a los shows. Las opciones de compartición nos permiten obtener el enlace de la emisión en vivo o compartirla en Instagram, WhatsApp, Twitter y otras plataformas, así como con nuestros contactos

Debemos tener en cuenta que hay ciertas reglas que hay que cumplir para poder optar a los premios del concurso semanal. Por ejemplo, las conversaciones no pueden estar retransmitiéndose en otras plataformas, los usuarios deben ser mayores de edad, no se podrá mantener silencio durante más de 5 minutos seguidos, no se podrá remunerar de ninguna forma a los oyentes, no se podrá reproducir audio pregrabado, ni difundir desinformación. Además, una única persona no podrá ganar más de 150.000 dólares.

Hasta el momento, este es el cuarto concurso promovido por Stereo entre sus usuarios

Este, como queda claro en las reglas, no es el primer concurso de Stereo. Hasta el momento, la plataforma ha tenido otros que ya han pasado a mejor vida y se centraban en conseguir el mayor número de seguidores o acumular un mayor número de escuchas. Todos ellos terminaron y, por ahora, el único vigente es el que premia a las conversaciones con el mayor número de oyentes en vivo simultáneos en cualquier momento.

De Badoo a Stereo

Stereo surge en Londres y está auspiciada por el fundador de Badoo, Andrey Andreev, uno de sus principales inversores.

Hace más de un año, el empresario vendió su participación en MagicLab, dueña de las aplicaciones de citas Badoo y Bumble. Actualmente, el fondo Blackstone tiene la participación mayoritaria. MagicLab se la valoró entonces en 3.000 millones de dólares. Andreev y la fundadora de Bumble, que asumió el cargo de máxima responsable tras la adquisición, tenían alrededor del 80 % del grupo.